Πάτρα: Θρήνος για την γιαγιά Τιτίκα που έγινε «ασπίδα» για να σώσει την 7χρονη – Την Τρίτη η κηδεία της

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Πάτρα για την γιαγιά Τιτίκα, που με αυτοθυσία έσωσε ένα 7χρονο κοριτσάκι. Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη, το βράδυ της Παρασκευής, αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (2/9).

Το χρονικό

Η 86χρονη μαζί με το 7χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της Πάτρα για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως «ασπίδα» το σώμα της για να το σώσει. Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Για το δυστύχημα η μικρή θυμάται ελάχιστα πράγματα και νομίζει ότι όλα ήταν ένα άσχημο όνειρο. Παράλληλα, ρωτά συνεχώς για την ηλικιωμένη, όμως δεν της έχουν πει ότι έχει φύγει από την ζωή, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.

Η «γιαγιά Τιτίκα»

Πρόκειται για την Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα». Η πίσω πλευρά του σπιτιού της επικοινωνούσε με το μπαλκόνι της οικογένειας της 7χρονης και γι’ αυτό είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους σχέση οικειότητας.

Η γιαγιά Τιτίκα ήταν η «γιαγιά όλης της γειτονιάς». Αγκάλιαζε όλα τα παιδιά, τα πρόσεχε και τους χάριζε αγάπη και στοργή. Η πράξη αυτοθυσίας της σφράγισε την εικόνα της ως πραγματικής ηρωίδα. Ως ένδειξη σεβασμού, οι γείτονες της ηλικιωμένης άφησαν λίγα λουλούδια στην πόρτα της. Μιλώντας στην ΕΡΤ τη χαρακτήρισαν ως δραστήρια, έξυπνη, φιλότιμη, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά της.

«Ήταν καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος, βοηθούσε πολύ κόσμο. Όσο για το ότι έβαλε το κορμί της μπροστά για να σώσει το κοριτσάκι, μόνο ήρωας μπορεί να χαρακτηριστεί», δήλωσε συγκινημένος ένας από τους γείτονες.

Την Τρίτη η κηδεία της

Η κηδεία της «γιαγιάς Τιτίκας» θα τελεστεί την Τρίτη (2/9) στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στις 11 το πρωί και η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Πατρών.

Γνώριμος των αρχών ο 46χρονος οδηγός – Είχε εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές

Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχει ο 46χρονος οδηγός της μηχανής στην Πάτρα. Ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πατρών από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο οδηγός της μηχανής που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα, είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών. Αποφυλακίστηκε το 2013, ενώ έχει εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές.

Ο 46χρονος είχε μείνει για δύο χρόνια στη φυλακή.