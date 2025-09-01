Ανατροπή νταλίκας στην Κόρινθο: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ανατροπή νταλίκας στην Κόρινθο: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό

Η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου αποκαθίσταται σταδιακά, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ύψος του 43ου χιλιομέτρου στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο διεξάγεται πλέον κανονικά από τις δύο δεξιές λωρίδες. Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Αθήνα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται από την αριστερή λωρίδα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν νωρίτερα κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της ανατροπής και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο φορτηγό. Πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ η κίνηση επιστρέφει σε ομαλούς ρυθμούς και στα δύο ρεύματα.

