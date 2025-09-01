Ξεπερνά τις 1.700 σελίδες η δικογραφία για την «Μαφία της Κρήτης» – Τα «ψευδώνυμα», οι «πιάτσες», το ροζ βίντεο και το ενδιαφέρον για τον νέο Μητροπολίτη Χανίων

Στην Εισαγγελία Χανίων οδηγήθηκαν την Δευτέρα (1/9) οι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Την ίδια ώρα, νεότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση της «Μαφίας της Κρήτης».

Το κουβάρι της δράσης της μαφιόζικης οργάνωσης που είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη την Κρήτη ξετυλίγουν οι αρχές. Η διαδικασία της πρώτης κλήσης από τον Εισαγγελέα αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες, καθώς μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά τις 1.700 σελίδες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε 5 κούτες στο δικαστικό μέγαρο, περιλαμβάνει πολλά παραπάνω άτομα από όσα έχουν συλληφθεί ή είναι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

«Ψηλά το κεφάλι… Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση»

Kατά την άφιξή τους στο δικαστικό μέγαρο, αρκετοί εκ των κατηγορουμένων αντέδρασαν έντονα στη σύλληψή τους, κάνοντας λόγο –όπως υποστήριξαν– για «ακόμη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση». Παράλληλα, από νωρίς έξω από τα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, προκειμένου να τους στηρίξουν ενόψει των απολογιών τους.

Το χρονικό

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Η έρευνα των αρχών κράτησε πάνω από 8 μήνες και μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη σύλληψη 49 ατόμων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένστολοι, ένας ιερέας και επιχειρηματίες. Οι 16 εκ των συλληφθέντων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο κομβικός ρόλος των δύο μυστικών αστυνομικών

Πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι είχαν παρεισφρήσει στην εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, φέρονται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε». Ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορούνται για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε πως «σε ότι αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών». Για τον κληρικό και τον ρόλο του δήλωσε πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό. Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων».

Δύο αδέλφια επιχειρηματίες οι «εγκέφαλοι»

Δύο αδέλφια φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν… χρυσές δουλειές στον τουρισμό και την εστίαση. Τα δύο αδέλφια διατηρούν διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και είναι ευρέως γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν οι άνθρωποι που είχαν το πρώτο λόγο στην εγκληματική οργάνωση ως προς την διακίνηση ναρκωτικών, την διακίνηση οπλισμού ενώ εμπλέκονται και σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών.

«Οι πιάτσες»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει τον Νομό Χανίων σε «πιάτσες». Τρεις υποομάδες με δικά τους «πελατολόγια» προμήθευαν ναρκωτικά συγκεκριμένους πελάτες. Οι τρεις «πιάτσες» ήταν:

το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας

το ενετικό λιμάνι των Χανιών

η Πλατεία 1866, η οποία διοικείτο από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Τα «μαύρα» έσοδα τα νομιμοποιούσαν μέσω IRIS, χρηματοοικονομικής υπηρεσίας του εξωτερικού, και τραπεζικών πληρωμών με POS.

Τα ευρήματα

Στην δημοσιότητα έδωσε το απόγευμα της Δευτέρας, η Ελληνική Αστυνομία μία φωτογραφία με όσα κατασχέθηκαν από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

14 κιλά και 187 δισκία ναρκωτικών ουσιών

16 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 μέτρου

5 πολεμικά τυφέκια

12 πυροβόλα όπλα

14 κυνηγητικά όπλα

πάνω από 4.00 φυσίγγια

100.000 ευρώ σε μετρητά

Όλα τα ευρήματα είναι στο μικροσκόπιο των αστυνομικών. Τα όπλα που εντοπίστηκαν θα υποβληθούν σε βαλλιστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών και είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών) 41.222 γραμμάρια κάνναβης, 9.175 γραμμάρια κοκαΐνης και 2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Τα «ψευδώνυμα», το ροζ βίντεο και το ενδιαφέρον για τον νέο Μητροπολίτη Χανίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης τα προσωνύμια: «Αυστραλός», «Μικρός», «Άντζελα», «Μπίγκαλης», «Στρατηγός», «Κούλης», «Αγάς» και «Πατομπούκαλος».

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ένας αρχιμανδρίτης, 57 ετών, τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος εκβίαζαν με ροζ βίντεο και με αυτόν το τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν στρέμματα από την περιουσία της Εκκλησίας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στο «στόχαστρο» των αρχών έχουν μπει αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις βρέθηκαν στο σπίτι του εμπλεκόμενου μεγαλοεπιχειρηματία της Κρήτης.

Μάλιστα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους που κατέγραψαν νομίμως οι αρμόδιες αρχές προκύπτει έντονο ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Χανίων. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν στην κατοχή τους συνομιλίες στις οποίες τα μέλη της οργάνωσης λένε ότι είχαν σκοπό να τοποθετήσουν Μητροπολίτη ένα πρόσωπο γνωστό τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα και οικόπεδα-φιλέτα της Εκκλησίας.

Σχεδίαζαν «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ήταν… πολυπράγμονες, γεμάτοι επιχειρηματικές ιδέες. Σύμφωνα με το cretalive.gr, φέρονται να είχαν προσεγγίσει άτομο σε θέση ευθύνης στη δημόσια υγεία της Κρήτης και του είχαν προτείνει φιλοξενία ψυχικά ασθενών στη μονάδα τους έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ και φυσικά, σε περίπτωση συμφωνίας, θα ελάμβανε και εκείνος το ανάλογο οικονομικό τίμημα.

Δύο πρόσωπα – έκπληξη που θα προκαλέσουν «σεισμό» στα Χανιά

Δύο πρόσωπα έκπληξη συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, δύο πρόσωπα-έκπληξη συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, η αποκάλυψη των οποίων αναμένεται να προκαλέσει «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά την μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.