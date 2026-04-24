Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάσταση», μετά τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης, η οποία αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αφαίρεση κακοήθους όγκου.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, η οποία ακολούθησε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη, οι γιατροί εντόπισαν έναν κακοήθη όγκο σε αρχικό στάδιο.

Όπως πρόσθεσε, η θεραπεία «εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι είχε ζητήσει την αναβολή της δημοσιοποίησης του ιατρικού του ιστορικού, ώστε να μην κυκλοφορήσει εν μέσω της κορύφωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, με στόχο να αποτραπεί η Τεχεράνη από το να διαδώσει «ακόμη περισσότερη ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρχική επέμβαση για καλοήθη διόγκωση του προστάτη πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ στη συνέχεια βρισκόταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Κατά την πιο πρόσφατη εξέταση εντοπίστηκε «ένα μικροσκοπικό σημείο, μικρότερο του ενός εκατοστού».

«Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως. Δόξα τω Θεώ, το έχω αφήσει πίσω μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι επιλέγει να αντιμετωπίζει άμεσα κάθε πιθανό ιατρικό κίνδυνο όταν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, σημειώνοντας πως «αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο».

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται ενώ ο Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να μεσολαβήσουν για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία στη σύγκρουση με το Ιράν.

Παράλληλα, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ με τον Λίβανο, μετά τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει παραταθεί για τρεις εβδομάδες.

 

 

