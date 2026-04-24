ΗΠΑ: Ο μικρός Κρις «έκλεψε την παράσταση» στο Οβάλ Γραφείο – Ανέκτησε την ακοή του χάρη σε μια νέα θεραπεία και μάγεψε τον Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στον Οβάλ Γραφείο με θέμα τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την περίπτωση του μικρού Τράβις Σμιθ – ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα όλων.

Ο Τράβις, μόλις 2 ετών, που γεννήθηκε εντελώς κωφός, ανέκτησε την ακοή του χάρη σε μια πειραματική θεραπεία της εταιρείας Regeneron, η οποία ήρθε σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για μείωση τιμών με αντάλλαγμα δασμολογικές ελαφρύνσεις.

«Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο», σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Ήταν 100% κωφός, αλλά πήρε αυτή τη θεραπεία-θαύμα και τώρα μπορεί να ακούει τη μαμά του, τη Σιέρα, να λέει “σ’ αγαπώ”», τόνισε.

Η μητέρα του παιδιού, Σιέρα Σμιθ, εξήγησε πως το φάρμακο σε συνδυασμό με μια χειρουργική επέμβαση έδωσε στον γιο της τη δυνατότητα να ακούει μουσική.

«Μπορεί να ακούει μουσική και τη λατρεύει, του αρέσει να χορεύει και λατρεύει τα μουσικά όργανα», δήλωσε η ίδια, με τον μικρό Τράβις να «κλέβει την παράσταση» χορεύοντας και μπουσουλώντας στο χαλί του Οβάλ Γραφείου.

Συμφωνία Τραμπ με τη Regeneron

Regeneron είναι η τελευταία από τις 17 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Τραμπ για εξίσωση των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ με εκείνες των υπόλοιπων ανεπτυγμένων εθνών.

Οι όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία προβλέπει τη μείωση των τιμών όλων των τρεχόντων και μελλοντικών φαρμάκων της εταιρείας στο πρόγραμμα Medicaid.

Επιπλέον, το φάρμακο για τη χοληστερόλη, Praluent, θα πωλείται έναντι 225 δολαρίων μέσω της ιστοσελίδας εκπτωτικών φαρμάκων του Λευκού Οίκου, TrumpRx.

«Θα έπρεπε να είναι είδηση στην πρώτη σελίδα», σχολίασε ο ίδιος, τονίζοντας τη σημασία του deal και των εκπτώσεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε την επιτυχία αυτή με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σημειώνοντας ωστόσο: «Θα έπρεπε να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά δεν λειτουργεί έτσι, δυστυχώς».

Επενδύσεις και γονιδιακή θεραπεία

Πέρα από τις μειώσεις τιμών, η Regeneron δεσμεύτηκε να δαπανήσει 27 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή εντός των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας σε αντάλλαγμα ελαφρύνσεις από τους δασμούς.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η νέα γονιδιακή της θεραπεία, Otarmeni, για μια σπάνια μορφή συγγενούς απώλειας ακοής, έλαβε έγκριση από τον FDA.

Η θεραπεία θα παρέχεται χωρίς χρέωση σε επιλέξιμα άτομα στις ΗΠΑ, έχοντας λάβει ταχεία έγκριση μέσω του αμφιλεγόμενου προγράμματος «Voucher Εθνικής Προτεραιότητας του Επιτρόπου».

Πολιτικές αντιδράσεις και διαφάνεια

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του FDA έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα προνόμια δίνονται σε εταιρείες που συμφωνούν με τις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου για την τιμολόγηση.

Παρά τις επικρίσεις, ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπεραμύνθηκε της μυστικότητας των συμβολαίων, δηλώνοντας πως η ομάδα του θα μοιραστεί όποιες λεπτομέρειες μπορεί, οι οποίες «δεν περιλαμβάνουν ιδιοκτησιακές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά».

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Κένεντι προτρέπουν το Κογκρέσο να νομοθετήσει την επικύρωση αυτών των συμφωνιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Regeneron, καθώς το 2020, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του με Covid-19, έλαβε μια πειραματική θεραπεία αντισωμάτων της εταιρείας, την οποία στη συνέχεια εξήρε δημοσίως.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Daily Mail