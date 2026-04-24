Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Bobby Hansen Hunting Safaris
Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελεφάντων κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην κεντρική Αφρική.

Ο Έρνι Ντόζιο από την Καλιφόρνια, ιδιοκτήτης αμπελώνων, σκοτώθηκε στις 17 Απριλίου, όταν αιφνιδιάστηκε από πέντε ελέφαντες ενώ κινούνταν μέσα σε πυκνό δάσος στην περιοχή Λοπέ της Γκαμπόν, κυνηγώντας ένα σπάνιο είδος αντιλόπης, σύμφωνα με τη Mirror.

Η επίθεση μέσα στο δάσος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγέλη των ελεφάντων, που προστάτευε ένα μικρό, αντέδρασε άμεσα όταν ένιωσε απειλή. Τα ζώα εμφανίστηκαν ξαφνικά μέσα από την πυκνή βλάστηση και επιτέθηκαν τόσο στον Ντόζιο όσο και στον επαγγελματία κυνηγό που τον συνόδευε.

Ο συνοδός τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το όπλο του μέσα στη σύγχυση, ενώ ο Ντόζιο ποδοπατήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου.

Φωτογραφία: Jamie Pyatt News Ltd
Κυνήγι υψηλού κόστους και περιορισμοί όπλων

Ο 75χρονος συμμετείχε σε κυνηγετική αποστολή με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια φέρεται να κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι διέθετε άδεια για κυνήγι άλλων ζώων, όπως ο νάνος βούβαλος του δάσους, για το συγκεκριμένο κυνήγι επιτρεπόταν μόνο η χρήση κυνηγετικού όπλου, γεγονός που τον άφησε ουσιαστικά ανυπεράσπιστο απέναντι στους ελέφαντες.

Μια ζωή αφιερωμένη στο κυνήγι

Ο Ντόζιο είχε συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή τροπαίων, με κεφάλια εξωτικών ζώων να κοσμούν ειδικούς χώρους στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες.

Είχε επίσης κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., που διαχειρίζεται εκτάσεις αμπελώνων 12.000 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία.

Φωτογραφία: Bobby Hansen Hunting Safaris
Αντιδράσεις και μαρτυρίες

Άτομα που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Σύμφωνα με μαρτυρία, «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του ήταν νόμιμες και ενταγμένες σε προγράμματα διαχείρισης πληθυσμών άγριας ζωής.

Η σορός του αναμένεται να επαναπατριστεί στην Καλιφόρνια. Άφησε πίσω του τη σύντροφό του και δύο παιδιά.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
18:26 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα...
17:53 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράν...
15:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάστ...
15:33 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Χέγκσεθ: «Δώρο στον κόσμο» ο πόλεμος κατά του Ιράν – «Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει στο Ορμούζ – Παγκόσμιος ναυτικός αποκλεισμός για το Ιράν»

Σε μια ενημέρωση από το Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεσεθ, πλαισιωμένος από τ...
LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»