Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελεφάντων κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην κεντρική Αφρική.

Ο Έρνι Ντόζιο από την Καλιφόρνια, ιδιοκτήτης αμπελώνων, σκοτώθηκε στις 17 Απριλίου, όταν αιφνιδιάστηκε από πέντε ελέφαντες ενώ κινούνταν μέσα σε πυκνό δάσος στην περιοχή Λοπέ της Γκαμπόν, κυνηγώντας ένα σπάνιο είδος αντιλόπης, σύμφωνα με τη Mirror.

Η επίθεση μέσα στο δάσος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγέλη των ελεφάντων, που προστάτευε ένα μικρό, αντέδρασε άμεσα όταν ένιωσε απειλή. Τα ζώα εμφανίστηκαν ξαφνικά μέσα από την πυκνή βλάστηση και επιτέθηκαν τόσο στον Ντόζιο όσο και στον επαγγελματία κυνηγό που τον συνόδευε.

Ο συνοδός τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το όπλο του μέσα στη σύγχυση, ενώ ο Ντόζιο ποδοπατήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου.

Κυνήγι υψηλού κόστους και περιορισμοί όπλων

Ο 75χρονος συμμετείχε σε κυνηγετική αποστολή με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια φέρεται να κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι διέθετε άδεια για κυνήγι άλλων ζώων, όπως ο νάνος βούβαλος του δάσους, για το συγκεκριμένο κυνήγι επιτρεπόταν μόνο η χρήση κυνηγετικού όπλου, γεγονός που τον άφησε ουσιαστικά ανυπεράσπιστο απέναντι στους ελέφαντες.

Μια ζωή αφιερωμένη στο κυνήγι

Ο Ντόζιο είχε συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή τροπαίων, με κεφάλια εξωτικών ζώων να κοσμούν ειδικούς χώρους στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες.

Είχε επίσης κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., που διαχειρίζεται εκτάσεις αμπελώνων 12.000 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία.

Αντιδράσεις και μαρτυρίες

Άτομα που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Σύμφωνα με μαρτυρία, «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του ήταν νόμιμες και ενταγμένες σε προγράμματα διαχείρισης πληθυσμών άγριας ζωής.

Η σορός του αναμένεται να επαναπατριστεί στην Καλιφόρνια. Άφησε πίσω του τη σύντροφό του και δύο παιδιά.