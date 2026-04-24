Γυναίκα έχασε 15 κιλά σε 7 μήνες – Το καθημερινό πλάνο διατροφής που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Κάποιες ιστορίες δεν αφορούν μόνο την απώλεια περιττού βάρους, αλλά και την επανασύνδεση με τον εαυτό μας. Στην περίπτωση μιας 39χρονης γυναίκας, το βάρος της αυξήθηκε κατακόρυφα μετά τη γέννηση των παιδιών της, φτάνοντας να ζυγίζει 98 κιλά. Επειδή ένιωθε καταβεβλημένη και απογοητευμένη από την καθημερινότητά της, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Έτσι, έχασε 15 κιλά σε 7 μήνες και άλλαξε το νούμερο των ρούχων της από 4XL σε L.

Η ψυχολογική πίεση και η απόφαση για την αλλαγή

«Από τότε που έγινα μητέρα, ολόκληρη η ζωή μου περιστρεφόταν γύρω από την οικογένειά μου. Στην πορεία, σταμάτησα να δίνω προτεραιότητα στη δική μου υγεία. Η ρουτίνα μου έγινε ακανόνιστη, τα γεύματά μου δεν ήταν δομημένα ενώ παράλληλα παραμελούσα τη σωματική και ψυχική μου ευεξία», εξομολογείται η Nandini Sharad Vashista.

Η 39χρονη γυναίκα αποκάλυψε ότι ένιωθε δυσαρεστημένη με τον εαυτό της. «Ένιωθα απογοητευμένη, αγχωμένη και παγιδευμένη. Η μέρα μου αφορούσε μόνο τη φροντίδα των άλλων. Δεν είχα καθόλου χρόνο για τον εαυτό μου».

Παρόλο που είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να βελτιώσει την διατροφή της, τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί. «Κάποια στιγμή κατέρρευσα συναισθηματικά και τότε συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αλλάξω, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Εντάχθηκα στην κοινότητα FITTR, όπου έμαθα πολλά για τη διατροφή και τη σημασία της δομημένης προπόνησης», αναφέρει η ίδια.

Τι έτρωγε η γυναίκα καθημερινά για να χάσει βάρος

Η Nandini κατάφερε να μεταμορφώσει το σώμα της ακολουθώντας ένα αυστηρό αλλά ισορροπημένο πλάνο διατροφής. Η ημερήσια θερμιδική της πρόσληψη ήταν 1.500 θερμίδες (kcal), με έμφαση στην πρωτεΐνη.

Η κατανομή των μακροθρεπτικών συστατικών των γευμάτων της:

Πρωτεΐνη: 114 γρ.

Υδατάνθρακες: 160 γρ.

Λιπαρά: 53 γρ.

Το καθημερινό πλάνο διατροφής της

Πρωινό

Λιπαρή ουσία (λάδι): 5 γρ.

Μήλα (με τη φλούδα): 50 γρ.

Βρώμη / Ρύζι / Σιτάρι / Poha: 40 γρ.

Αυγά: 2 ολόκληρα (μεγάλα) και 2 ασπράδια.

Πρωτεΐνη Whey: 1 scoop.

Γάλα χαμηλών λιπαρών: 100 γρ.

Μεσημεριανό

Λιπαρή ουσία (λάδι): 5 γρ.

Λαχανικά (μαγειρεμένα με οποιονδήποτε τρόπο): 250 γρ.

Όσπρια (Ρεβίθια / Φασόλια): 30 γρ.

Ρύζι ή Σιτάρι: 30 γρ.

Παντζάρι σε φέτες: 50 γρ.

Σνακ

Πρωτεΐνη Whey: 1 scoop.

Τυρί Paneer (ή ελαφρύ λευκό τυρί): 30 γρ.

Γάλα χαμηλών λιπαρών: 100 γρ.

Βραδινό

Λαχανικά: 250 γρ.

Λιπαρή ουσία (λάδι): 5 γρ.

Ρύζι (ωμό βάρος): 30 γρ.

Αυγά: 2 ολόκληρα (μεγάλα).

Η περίπτωση της 39χρονης αποδεικνύει ότι η απώλεια βάρους μετά τη γέννα δεν είναι μόνο θέμα θερμίδων, αλλά και ψυχολογίας. Η σωστή ενημέρωση για τα μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες) και η συνεπής τήρηση ενός προγράμματος ήταν τα “κλειδιά” που τη βοήθησαν να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της.

Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για την απώλεια βάρους

Παρά το γεγονός ότι η ζωή της φαινόταν γεμάτη υποχρεώσεις, η Nandini ένιωθε ότι κάτι έλειπε. «Αν και είχα τα πάντα – οικογένεια, υποχρεώσεις, μια σταθερή ρουτίνα – ένιωθα ένα εσωτερικό κενό. Αυτή η συναισθηματική αποσύνδεση με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε να δώσω ξανά προτεραιότητα στον εαυτό μου», εξομολογήθηκε η γυναίκα.

Με ακλόνητη αποφασιστικότητα και συνέπεια, η Nandini κατάφερε να χάσει 15 κιλά σε 7 μήνες, αλλάζοντας το νούμερο των ρούχων της από 4XL σε L.