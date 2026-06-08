Καλλιθέα: Πήγαμε να αγοράσουμε έπιπλα, υποστηρίζουν οι Αιγύπτιοι που δέχτηκαν επίθεση με ρόπαλο από οδοντίατρο

Πήγαν να επισκεφθούν ένα κατάστημα επίπλων το οποίο έχει χαμηλές τιμές. Έτσι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο της Καλλιθέας. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι δύο Αιγύπτιοι – θύματα επίθεσης με ρόπαλο από ομογενή οδοντίατρο την περασμένη Πέμπτη.

Γιατί όμως χρησιμοποίησαν το κινητό για φωτογραφίες;

Σύμφωνα με τους ίδιους πάντα, όταν βρέθηκαν έξω από το κατάστημα είδαν ότι ήταν κλειστό. Αλλά επειδή δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούσαν να διαβάσουν την ταμπέλα που ήταν αναρτημένη στην πόρτα. Γι’ αυτό το λόγο, έκαναν βιντεοκλήση με τον φίλο τους ώστε να του δείξουν το μαγαζί και να τον συμβουλευτούν.

Ο φίλος των Αιγύπτιων, ο οποίος τους υπέδειξε το συγκεκριμένο κατάστημα, μίλησε στο Live News και υποστήριξε πως την επίμαχη μέρα όντως είχε επικοινωνία με τους δύο Αιγύπτιους.

«Μου είπε την πρώτη φορά που με κάλεσε ότι έχει κλείσει το μαγαζί. Μου λέει θα ξαναπεράσουν σε μια δύο ώρες και θα ξαναπάω να δω αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Και έγινε αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο φίλος των δύο νεαρών.

Τι ισχυρίζεται ο 21χρονος Αιγύπτιος

«Μετακομίσαμε πριν από λίγες μέρες στην Καλλιθέα και έψαχνα έπιπλα και διάφορες συσκευές. Όταν φτάσαμε στο μαγαζί που μας είχε υποδείξει ο συγκάτοικός μου, για να πάρουμε τα έπιπλα ήταν κλειστό. Τον κάλεσα βιντεοκλήση στις 11 παρά τέταρτο δείχνοντάς του το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω ελληνικά και δεν μπορούσα να καταλάβω αν θα άνοιγε ή όχι. Μιλήσαμε γύρω στα 2,5 λεπτά. Μου είπε να φύγουμε για λίγο, για λίγα λεπτά και να ξαναγυρίσουμε μήπως άνοιγε πιο μεσημέρι.

Επιστρέψαμε ξανά γύρω στις 12. Φύγαμε και περπατήσαμε προς την στάση του λεωφορείου για να πάμε σπίτι μας. Μπροστά από το φαρμακείο δεχθήκαμε αιφνιδιαστικά επίθεση στην πλάτη, από έναν άνδρα με ρόπαλο και νομίζαμε πως πρόκειται για τρελό. Χτύπησε πρώτα τον φίλο μου με το ρόπαλο στον λαιμό. Επειδή είναι μοναχοπαίδι, δεν ήθελα να τον σκοτώσει. Έβαλα μπροστά το χέρι μου για να τον προστατεύσω. Τότε ο άνδρας, πήρε κάτι μεγάλο και ξεκίνησε να χτυπάει εμένα με μανία στο κεφάλι και τα πλευρά. Θυμάμαι ότι δέχθηκα κλωτσιές και από άλλα άτομα. Μετά λιποθύμησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 21χρονος Αιγύπτιος.

Από την πλευρά της η σύζυγός του οδοντίατρου ανέφερε στην εκπομπή πως είναι σε σοκ και ότι «ήταν πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας».

Έχουν παραδώσει τα κινητά τους οι Αιγύπτιοι

Οι Αιγύπτιοι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχουν παραδώσει τα κινητά τους τηλέφωνα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ελεγχθούν ώστε να διαπιστωθεί τί ακριβώς έγινε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Στον 55χρονο ομογενή γιατρό ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ετοιμάζεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του ενώπιων της Δικαιοσύνης ενώ οι δύο Αιγύπτιοι οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε έχουν μπει παράνομα στη χώρα, συνεχίζουν να επιμένουν πως δέχθηκαν αναίτια επίθεση.

Δικηγόρος Αιγύπτιου: «Δεν έχει κανένα παρελθόν ποινικό»

Μιλώντας η δικηγόρος του ενός εκ των Αιγυπτίων ανέφερε ότι τα χαρτιά και των δύο έχουν λήξει. Έχει όμως, ο πελάτης της, ένσημα και αυτό θα αποδειχθεί, σημείωσε.

«Δεν έχει κανένα παρελθόν ποινικό, η μόνη του σήμανση ήταν για παράνομη είσοδο στη χώρα και μετά έβγαλε την κάρτα. Και κανένα ποινικό παρελθόν αναφορικά με αξιόποινη πράξη.

Πήγαν για να αγοράσουν έπιπλα μεταχειρισμένα κατόπιν έρευνας που έκαναν και τους παρότρυνε ένας φίλος του που είχε αγοράσει κι εκείνος από εκεί, πήγαν δεν γνωρίζαν ότι το κατάστημα είχε κλείσει και γι’ αυτό πήγαν και ξαναγυρίσανε. Γιατί νόμιζαν ότι θα ανοίξει μετά λίγη ώρα. Και αφού είδαν ότι δεν ανοίγει φύγαν για τη στάση του λεωφορείου πεζοί κανονικά και ξαφνικά δέχτηκαν αιφνιδιαστικά τελείως πισώπλατη επίθεση.»

Όσο για τις φωτογραφίες η δικηγόρος είπε:

«Δεν έχουν βγάλει καμία φωτογραφία. Τα κινητά έχουν κατασχεθεί και είναι στη διάθεση των αρχών.

Εγώ θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά της αστυνομίας. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι γιατρός, επιβαρύνει τη θέση του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη προκειμένου να προασπίζεται την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να κάνει δολοφονική επίθεση, γιατί η επίθεσή του στο κεφάλι, όντας γιατρός, επιβαρύνει τη θέση του. Θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει.»

Ο ένας εκ των Αιγυπτίων, ο πιο νεαρός σε ηλικία, πήρε εξιτήριο την Κυριακή.