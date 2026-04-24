Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων υποδομής – Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Hellenic Train

Σε τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και περιορισμών στην κυκλοφορία, ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων, προχωρά η Hellenic Train.

Σύμφωνα με ενημέρωση, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Σάββατο 25 Απριλίου 2026

  • Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 2590 (17:30), 2592 (19:35) και 2594 (22:00)
  • Θεσσαλονίκη-Λάρισα, 2591 (17:30), 2593 (19:45) και 2595 (21:50)
  • Έδεσσα-Θεσσαλονίκη, 1734 (15:55) και 1736 (21:10)
  • Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, 1733 (11:25) και 1735 (19:10)
  • Θεσσαλονίκη-Σέρρες, 1634 (15:00)
  • Σέρρες-Θεσσαλονίκη,1635 (18:30)

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα:

  • Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη (Προαστιακός)
  • Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη
  • Θεσσαλονίκη-Σέρρες -Θεσσαλονίκη

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

  • Θεσσαλονίκη-Λάρισα, 1591 (05:00)
  • Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15 )
  • Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, 1731 (05:10)
  • Έδεσσα-Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών» επισημαίνει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.

