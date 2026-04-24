ΗΠΑ: Το Ιράν έχει επιτεθεί σε πέντε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έχει επιτεθεί μέχρι στιγμής σε πέντε πλοία στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε ο στρατηγός Νταν Κέιν.

Καταγγελίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης

Η δήλωση έρχεται μετά τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, όταν η Τεχεράνη κατέλαβε δύο πλοία στη θαλάσσια αυτή οδό και επιτέθηκε σε ένα τρίτο, σύμφωνα με το Sky News.

«Μέχρι σήμερα, το Ιράν έχει επιτεθεί σε πέντε εμπορικά πλοία, έχει καταλάβει δύο από αυτά που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά, και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλοία στα οποία το ίδιο το Ιράν είχε δώσει άδεια να συνεχίσουν», ανέφερε ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Κέιν κατηγόρησε το Ιράν ότι «επανειλημμένα» προσπαθεί να «επεκτείνει τη σύγκρουση» μέσω επιθετικών ενεργειών κατά γειτονικών χωρών και επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.