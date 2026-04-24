ΗΠΑ: Το Ιράν έχει επιτεθεί σε πέντε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Το Ιράν έχει επιτεθεί μέχρι στιγμής σε πέντε πλοία στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε ο στρατηγός Νταν Κέιν.

Καταγγελίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης

Η δήλωση έρχεται μετά τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, όταν η Τεχεράνη κατέλαβε δύο πλοία στη θαλάσσια αυτή οδό και επιτέθηκε σε ένα τρίτο, σύμφωνα με το Sky News.

«Μέχρι σήμερα, το Ιράν έχει επιτεθεί σε πέντε εμπορικά πλοία, έχει καταλάβει δύο από αυτά που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά, και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλοία στα οποία το ίδιο το Ιράν είχε δώσει άδεια να συνεχίσουν», ανέφερε ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Κέιν κατηγόρησε το Ιράν ότι «επανειλημμένα» προσπαθεί να «επεκτείνει τη σύγκρουση» μέσω επιθετικών ενεργειών κατά γειτονικών χωρών και επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
18:26 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα...
17:53 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράν...
16:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελ...
15:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάστ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»