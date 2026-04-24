Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στο ΑΤ Ομονοίας διανυκτέρευσε επιθεωρητής εργασίας ύστερα από καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας διανυκτέρευσε ένας υπάλληλος της Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ο επιθεωρητής επρόκειτο χθες να αναλάβει την υπόθεση επίλυσης εργατικής διαφοράς ανάμεσα σε πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα.

Μετά τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπάλληλος μετέβη στο Τμήμα, όπου συνελήφθη και διανυκτέρευσε. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια στο Αυτόφωρο, όπου οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν αναβολή.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στην υπόθεση αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα social media.

«Τόσες μέρες με κατηγορούν ότι με την κριτική μου προσπαθώ δήθεν να εμποδίσω τους εισαγγελείς να μας ελέγξουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ από χθες το βράδυ όμως έχει συμβεί το εξής: η @ZoeKonstant πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας για να απολογηθεί για τις κατηγορίες της εργαζομένης της εναντίον της ότι την είχε απλήρωτη, ότι της έκανε bullying κλπ. Πήγε αφού είχε προηγουμένως ζητήσει και λάβει ένα σωρό αναβολές. Τελικά τί έκανε; Έκανε μήνυση στην επιθεωρητή που την ελέγχει, τον οποίο και συνέλαβαν, ενώ ο ίδιος δεν μπορεί να της κάνει μήνυση καθώς αυτή καλύπτεται από την βουλευτική ασυλία την οποία κατά τα άλλα καταγγέλλει….και ερωτώ: η μήνυση στον ελεγκτή της δεν γίνεται για να τον παρεμποδίσει από το να την ελέγξει; Ή εδώ όλα είναι καλά για το Κράτος Δικαίου;», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης.