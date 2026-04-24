Madrid Open: Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Σάκκαρη από την Πλίσκοβα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη, Indian Wells
Πηγή: Reuters

Την ήττα με 6-4, 7-6 (8/6) από την Καρολίνα Πλίσκοβα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του τουρνουά WTA 1000 της Μαδρίτης και αποχαιρέτησε την ισπανική πρωτεύουσα. Απέναντι στο άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης (που πλέον έχει υποχωρήσει στο Νο 197, καθώς έμεινε πολύ καιρό εκτός λόγω επέμβασης στον αστράγαλο), η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μάχη, αλλά «λύγισε» στις λεπτομέρειες.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της επιστρέφοντας από το 15-40 στο 3ο γκέιμ, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε η 34χρονη Τσέχα έκανε το break (3-2) και στη συνέχεια κράτησε το προβάδισμα, κλείνοντας το σετ με 6-4. Στο ίδιο ακριβώς σημείο (5ο γκέιμ) η Πλίσκοβα έκανε break και στο δεύτερο σετ, αλλά αυτή τη φορά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε την απάντηση, ισοφάρισε 4-4 και πέρασε μπροστά 5-4 και 6-5, όμως η Πλίσκοβα κράτησε άνετα τα δικά της σερβίς και οι δύο παίκτριες οδηγήθηκαν στο tie-break. Εκεί, η Τσέχα με ένα σερί 3-0 προηγήθηκε 5-3, η Σάκκαρη ισοφάρισε 5-5, όμως η Πλίσκοβα ξαναπήρε προβάδισμα και στο δεύτερο ματς-μπολ τελείωσε το σετ και το ματς.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
17:59 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Η Formula 1 επιστρέφει στην Τουρκία από το 2027 – Ποιο γκραν πρι δεν περιλαμβάνεται στο καλαντάρι της επόμενης χρονιάς

Το γκραν πρι της Τουρκίας επιστρέφει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 από το 2027, ύστερ...
01:35 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μουντιάλ 2026: Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ανήμερα της ονομαστικής εορτής του,...
00:34 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς ο νέος προπονητής των «ελαφιών», ανοιχτό το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Τέιλορ Τζένκινς προβάλλει ως ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με το ESPN και τ...
19:23 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Από τον Τεν Χαγκ στον Ροσίνιορ: Οι 44 αλλαγές προπονητών στα τοπ-5 πρωταθλήματα – Το ρεκόρ της Νότιγχαμ

Οι απολύσεις προπονητών συνεχίζονται, ακόμη και τον Απρίλιο. Η Τσέλσι, αφού απέλυσε τον Έντσο ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»