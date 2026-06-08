Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Απαγόρευση εισόδου για έναν μήνα σε Λεπενιώτη-Γιαννακόπουλο – Πρόστιμο και δημόσια συγγνώμη ο Μπαρτζώκας

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Ο Αθλητικός Δικαστής επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για έναν μήνα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον Νίκο Λεπενιώτη, μετά τις απολογίες των «αιωνίων» που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (8/6). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε μόνο με χρηματικό πρόστιμο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους για έναν μήνα, ενώ ο Αθλητικός Δικαστής τού επέβαλε και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο 44.000 ευρώ.

Την ίδια ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής και στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη. Ο ίδιος τιμωρήθηκε και με πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ. Παράλληλα, ο προπονητής του Ολυμπιακού κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Αναλυτικά

117/8-6-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

«Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 05.06.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και γ) χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.». «Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή». «Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων & β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.), τα ανωτέρω παραπτώματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)που διεξήχθη στις 05.06.202».

118/8-6-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ