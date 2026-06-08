Φυλακές Χανίων: Καταδίωξη στην ταράτσα για το drone με το δέμα επικοινωνίας και απόδρασης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το drone που εξουδετερώθηκε στις φυλακές Χανίων και μετέφερε, μεταξύ άλλων, κινητά, κάρτες SIM, ρούτερ ασύρματης σύνδεσης, σχοινί αναρρίχησης, λάμες σιδηροπρίονου και σουγιά.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης, οι οποίοι εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στις φυλακές της Χανίων, εντόπισαν το απόγευμα του Σαββάτου (6 Ιουνίου 2026), μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις με κατεύθυνση προς τους χώρους προαυλισμού.

Κατόπιν ενεργοποίησης του συστήματος αντι-drone, επετεύχθη η εξουδετέρωση του drone και η πτώση του, πλησίον σκοπιάς των φυλακών, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε σε ταράτσα του συγκροτήματος μία σακούλα που είχε ριφθεί προηγουμένως από αυτό.

Στη συνέχεια, Εξωτερικός Φρουρός αντιλήφθηκε κρατούμενο να ανεβαίνει στην ταράτσα, προκειμένου να παραλάβει τη σακούλα, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, που απέτρεψαν την πρόσβαση στο παράνομο φορτίο.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η σακούλα περιείχε:

Πέντε (5) κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους.

Δύο (2) ρούτερ ασύρματης σύνδεσης.

Ένα (1) κόκκινο αναρριχητικό σχοινί μήκους περίπου είκοσι (20) μέτρων.

Πέντε (5) μεταλλικές λάμες σιδηροπρίονου.

Έναν (1) αναδιπλούμενο σουγιά τύπου “πεταλούδα”.

Έναν (1) μεταλλικό κόφτη.

Τρεις (3) κάρτες SIM.

Έναν (1) κρίκο ασφάλισης αναρρίχησης (carabiner).

Τέσσερα (4) ζεύγη ακουστικών.

Δύο (2) κλειδιά τύπου Allen

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Tο πέμπτο περιστατικό αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων

Πρόκειται για το πέμπτο περιστατικό αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα, το τρέχον έτος, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

“Οι προηγούμενες αντίστοιχες απόπειρες είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί εγκαίρως, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την αυξανόμενη χρήση σύγχρονων μεθόδων από εγκληματικά δίκτυα, όσο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών αναδεικνύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και τη σημασία της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στην ενίσχυση της ασφάλειας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Τα προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (drones), τα οποία αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, έχουν ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες λύσεις, με στόχο τη διαρκή θωράκιση του σωφρονιστικού συστήματος απέναντι στις σύγχρονες απειλές”, τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.