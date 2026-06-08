Μουντιάλ 2026: Εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μιζούρι – Κοντά στο προπονητικό κέντρο της Αγγλίας

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν από πυρά που έπεσαν κοντά στο προπονητικό κέντρο που θα χρησιμοποιήσει η εθνική ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, λίγες μέρες πριν από το Μουντιάλ 2026.

Κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο τρεις εξ’ αυτών, διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters, συνέβη περίπου 6,4 χιλιόμετρα, από το σημείο όπου η Αγγλία πρόκειται να προπονηθεί στο Swope Soccer Village. Η Αγγλία δεν έχει φτάσει στο Κάνσας Σίτι και πρόκειται να παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Κόστα Ρίκα στο Ορλάντο της Φλόριντα την Τετάρτη.