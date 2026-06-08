Μουντιάλ 2026: Εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μιζούρι – Κοντά στο προπονητικό κέντρο της Αγγλίας

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν από πυρά που έπεσαν κοντά στο προπονητικό κέντρο που θα χρησιμοποιήσει η εθνική ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, λίγες μέρες πριν από το Μουντιάλ 2026.
Κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο τρεις εξ’ αυτών, διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.
Το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters, συνέβη περίπου 6,4 χιλιόμετρα, από το σημείο όπου η Αγγλία πρόκειται να προπονηθεί στο Swope Soccer Village. Η Αγγλία δεν έχει φτάσει στο Κάνσας Σίτι και πρόκειται να παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Κόστα Ρίκα στο Ορλάντο της Φλόριντα την Τετάρτη.
Nine people have suffered injuries in a shooting near England’s World Cup base in Kansas City, Missouri.
Police were called to reports of an incident on Troost Avenue, a short drive from the training base and team hotel England will use during the tournament, at around 4am on… pic.twitter.com/6vXy1E3BSb
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026