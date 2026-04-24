Ζωγράφου: Επιθετικού τύπου και πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Πλήρως λειτουργική και επιθετικού τύπου είναι η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε το πρωί σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ζωγράφου: Περαστικός εντόπισε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη

Τη χειροβομβίδα εντόπισε λίγο μετά τις 11 διερχόμενος πολίτης, περίπου 200 μέτρα από την πύλη της Πανεπιστημιούπολης.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, η χειροβομβίδα θα απομακρυνθεί από το σημείο από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού.

Φωτό από intime

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

