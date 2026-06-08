ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή 2 από τους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο – Ελεύθεροι με όρους άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που έχουν απολογηθεί, μέχρι στιγμής, για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019-2024.

Οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας (8/6).

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες πέντε κατηγορουμένων, απ’ τους οποίους οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν στην φυλακή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.

Οι άλλοι τρεις που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται με τις εξηγήσεις που δίνουν οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι. Τελευταίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, την περασμένη Παρασκευή, και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δύο από αυτούς, γονείς του φερόμενου αρχηγού, λόγω ηλικίας, απολογήθηκαν την ίδια μέρα ενώπιον στον ανακριτή. Οι δύο ηλικιωμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.