Χρυσοχοΐδης για 37χρονο Παλαιστίνιο: «Δεν υπάρχουν μοναχικοί λύκοι – Στρατηγική στροφή της Χαμάς εκτός Ισραήλ για 1η φορά έπειτα από 40 χρόνια»

Το ενδεχόμενο ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1», αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε «στρατηγική στροφή» της Χαμάς.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του 37χρονου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ακριβώς αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ και θέλω να σας πω, μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς» σημείωσε ο υπουργός, εξηγώντας ότι 40 χρόνια τώρα η Χαμάς, από την ίδρυση της, δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω την επικράτεια του Ισραήλ και ουδέποτε δημιούργησε προβλήματα ή χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. «Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια απειλή», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση του 37χρονου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή και είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. «Αυτό που είναι φανερό είναι ότι καθ’ ομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός δεν θέλησε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ σε ερώτηση αν πρόκειται για «μοναχικό λύκο», όπως τέθηκε ως ερώτημα, χαρακτήρισε ως ατυχή αυτό τον όρο. «Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, μεγάλη προπαρασκευή μεγάλη εκπαίδευση και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι».

Σε ερώτηση επίσης αν η στάση της Ελλάδας υπέρ του Ισραήλ βάζει στο στόχαστρο τρομοκρατών της χώρα, ο υπουργός απάντησε: «Με τους τρομοκράτες και τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν βία σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε υπάρχει λογική, επίσης σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους. Σας παραπέμπω στις ενέργειες οι οποίες έκανε η εγχώρια δική μας τρομοκρατία επί χρόνια και αν βρήκε κανείς έστω και μια λογική».

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα υπογράμμισε και ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τους Παλαιστίνιους είναι άριστες και δεν πρέπει να αναζητείται εξήγηση προς αυτή την κατεύθυνση. «Σας θυμίζω ότι οι σχέσεις μας με τους Παλαιστίνιους και την Παλαιστίνη και τον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές προ μηνών ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Δυτική Όχθη όπως θυμάστε. Καθημερινά ο υπουργός Εξωτερικών συνομιλεί με εκπροσώπους της Γάζας εννοώ των Παλαιστινίων. ‘Αρα λοιπόν δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις… Αν θέλουν, αν αποφασίσανε πράγματι να εξέλθουν από τις ενέργειες από τη Γάζα και από τη Δυτική όχθη, από το Ισραήλ βασικά προφανώς θα κάνουν ό,τι μπορούν ό,τι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο», επεσήμανε ο υπουργός.

Καταλήγοντας ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση σε όλη την Ευρώπη, καθώς το θέμα της τρομοκρατίας είναι επίκαιρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτό που χρειάζεται είναι διαρκώς να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανά χτυπήματα αυτό είναι και δεύτερον να δούμε μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις συνεργασίες μας με όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη και στις χώρες του Κόλπου έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ενέργειες», σημείωσε ο υπουργός.