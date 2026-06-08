Να μ’ αγαπάς: Η Άννα απαγορεύει στην Σοφία και τον Μιχάλη να έρθουν στο γάμο της

Ο Άγγελος προσφέρει χέρι συνεργασίας στον Θεόφιλο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θεόφιλος βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο σχετικά με τη Σοφία, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τη σχέση τους τον πιέζουν να πάρει οριστικές αποφάσεις που δεν μπορεί άλλο να αναβάλει.

Μια μέρα ξενοιασιάς τον ανανεώνει πριν ριχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσει την εκδικητική μανία της Σοφίας.

Ο Θεόφιλος ζητά από τον Άγγελο σύμπνοια για να την αντιμετωπίσουν. Ο Άγγελος προσφέρει χέρι συνεργασίας στον Θεόφιλο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στις μεταξύ τους ισορροπίες.

Παράλληλα, η Άννα συγκρούεται ανοιχτά με τη μητέρα της, οδηγώντας τη σχέση τους σε ρήξη, όταν μαθαίνει από τη Ζωή ότι η Σοφία και ο Μιχάλης σκοπεύουν να εμφανιστούν στον γάμο της με τον Λευτέρη.

Η Σοφία, αποφασισμένη να προχωρήσει το σχέδιο εκδίκησής της, ζητάει ραντεβού από τον Άγγελο… προμηνύοντας νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.

Δείτε το trailer: