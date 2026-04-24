Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε στην 81χρονη γειτόνισσά του… γιατί τον ενοχλούσαν οσμές από το σπίτι της – Με νάρθηκα στο δικαστήριο η ηλικιωμένη

Ένοχος κρίθηκε ένας 45χρονος, ο οποίος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, γιατί επιτέθηκε στην 81χρονη γειτόνισσά του, επειδή… ενοχλήθηκε από οσμές που φαίνεται να προέρχονταν από το μπάνιο και την κουζίνα της, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 17 μηνών, ενώ αποφασίστηκε η μετατροπή της ποινής προς 10 ευρώ, ανά ημέρα και η αναστολή της εκτέλεσης ενόψει της έφεσης.

Το επεισόδιο

Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες, στη Θεσσαλονίκη, ενώ φαίνεται πως είχαν συμβεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, με αφορμή το ίδιο ζήτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 45χρονος και η ηλικιωμένη ζουν σε διαφορετικούς ορόφους της ίδιας πολυκατοικίας. Το επίμαχο επεισόδιο συνέβη όταν ο δράστης εμφανίστηκε στο διαμέρισμα της 81χρονης, χτυπώντας επίμονα το κουδούνι της πόρτας, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη μυρωδιά που αναδύεται από το σπίτι της.

Όπως καταγγέλθηκε, όταν η άτυχη γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, δέχθηκε ύβρεις και απειλές, ενώ ο άνδρας την απώθησε με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Με νάρθηκα στο δικαστήριο η ηλικιωμένη

Η καταγγέλλουσα προσήλθε με νάρθηκα στο δικαστήριο, όπου περιέγραψε το συμβάν, ενώ οι συνήγοροί της προσκόμισαν και ιατρικά έγγραφα.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να μετριάσει την συμπεριφορά του, ζητώντας, διά του συνηγόρου του, συγγνώμη από την ηλικιωμένη.