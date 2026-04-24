Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 40 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε ένα 24ωρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Οι συνέπειες ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Οδησσού, στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 24ης Απριλίου 2026. (Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας)
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Iskander-M και 107 drones. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν 96 από αυτά, ωστόσο οι πύραυλοι και τουλάχιστον 10 drones κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνα και να πλήξουν εννέα τοποθεσίες.

Παράλληλα, πτώσεις συντριμμιών καταγράφηκαν σε δύο ακόμη σημεία.

Νεκροί και τραυματίες σε Ντονέτσκ και Οδησσό

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Ολεξίιεβο-Ντρουζκίβκα και ένας ακόμη στο χωριό Μιχαϊλίβκα, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν.

Στην Οδησσό, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές και ένα εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα ζευγάρι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται.
Η επίθεση με drones προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία κτίρια κατοικιών, ενώ 36 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Χερσώνα

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε από ρωσικά πλήγματα στις περιοχές Ζαπορίζια και Πολόχι.

Στη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 30 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους.

Το πρωί της 24ης Απριλίου, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρεις επιθέσεις με drones κατά αμάχων στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη πέντε άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στον δρόμο ή μετακινούνταν με αυτοκίνητο και σκούτερ.

Πλήγματα και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, η πόλη Κρίβι Ριχ δέχθηκε δύο επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επίθεση στο χωριό Κοζάτσα Λοπάν.

Στην περιφέρεια του Μικολάιβ, μία 45χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από συντρίμμια drone.

Στην περιφέρεια του Σούμι, μία 56χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση στην κοινότητα Τροστιάνετς.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
18:26 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα...
17:53 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράν...
16:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελ...
15:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάστ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»