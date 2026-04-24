Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 40 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε ένα 24ωρο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Iskander-M και 107 drones. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν 96 από αυτά, ωστόσο οι πύραυλοι και τουλάχιστον 10 drones κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνα και να πλήξουν εννέα τοποθεσίες.

Παράλληλα, πτώσεις συντριμμιών καταγράφηκαν σε δύο ακόμη σημεία.

Νεκροί και τραυματίες σε Ντονέτσκ και Οδησσό

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Ολεξίιεβο-Ντρουζκίβκα και ένας ακόμη στο χωριό Μιχαϊλίβκα, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν.

Στην Οδησσό, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές και ένα εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα ζευγάρι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται.

Η επίθεση με drones προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία κτίρια κατοικιών, ενώ 36 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Χερσώνα

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε από ρωσικά πλήγματα στις περιοχές Ζαπορίζια και Πολόχι.

Στη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 30 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους.

Το πρωί της 24ης Απριλίου, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρεις επιθέσεις με drones κατά αμάχων στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη πέντε άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στον δρόμο ή μετακινούνταν με αυτοκίνητο και σκούτερ.

Πλήγματα και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, η πόλη Κρίβι Ριχ δέχθηκε δύο επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επίθεση στο χωριό Κοζάτσα Λοπάν.

Στην περιφέρεια του Μικολάιβ, μία 45χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από συντρίμμια drone.

Στην περιφέρεια του Σούμι, μία 56χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση στην κοινότητα Τροστιάνετς.