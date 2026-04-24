Η Formula 1 επιστρέφει στην Τουρκία από το 2027 – Ποιο γκραν πρι δεν περιλαμβάνεται στο καλαντάρι της επόμενης χρονιάς

Το γκραν πρι της Τουρκίας επιστρέφει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 από το 2027, ύστερα από τη σχετική συμφωνία πενταετούς διάρκειας που επετεύχθη ανάμεσα στη Formula 1 , την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, την τουρκική κυβέρνηση και την ομοσπονδία αυτοκινήτου της χώρας. Το “deal”, το οποίο έχει ισχύ έως το 2031, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ακριβή ημερομηνία του αγώνα στο καλαντάρι του 2027 να μην έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Η Formula 1 αναμένεται να διατηρήσει το… ταβάνι των 24 γκραν πρι στο αγωνιστικό πρόγραμμα του 2027, έχοντας ανακοινώσει ότι αυτός είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός αγώνων ανά σεζόν, σε συμφωνία με τις ομάδες και άλλους ενδιαφερόμενους, όπερ σημαίνει ότι το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς έχει συμπληρωθεί. Το 2027 το καλαντάρι της Formula 1 δεν θα περιλαμβάνει το ολλανδικό γκραν πρι, καθώς η σχετική συμφωνία έληξε και δεν ανανεώθηκε, ούτε αυτό στη Βαρκελώνη, αφού βάσει συμβολαίου ο αγώνας θα διεξάγεται εκ περιτροπής.

Δεδομένου του περιορισμού των 24 αγώνων, η επιστροφή του τουρκικού γκραν πρι στο καλαντάρι της Formula 1 φαντάζει ως ένα… σημάδι ότι οποιαδήποτε νέα γκραν πρι θα πρέπει να περιμένουν έως το 2028, προκειμένου να ενταχθούν στο αγωνιστικό πρόγραμμα, παρά το πρόσφατο ενδιαφέρον από αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αργεντινής και της Ταϊλάνδης. Αυτή τη στιγμή μόνο το γκραν πρι του Λας Βέγκας έχει συμβόλαιο που λήγει το 2027, ωστόσο φαίνεται απίθανο να «κοπεί» ύστερα από μόλις μια πενταετία διεξαγωγής, δεδομένου του εμπορικού κινήτρου που συνδέεται με τον αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό γκραν πρι έχει διεξαχθεί εννέα φορές στο πλαίσιο της Formula 1, αρχικά το διάστημα 2005-11 και στη συνέχεια τη διετία 2020-21, ως αγώνας… αντικατάστασης στο καλαντάρι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στο γκραν πρι του 2020 ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes πανηγύρισε τη νίκη, με την οποία «στέφθηκε» παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών για έβδομη φορά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ, ενώ ο Φελίπε Μάσα είναι ο «πιλότος» με τις περισσότερες νίκες στο τουρκικό γκραν πρι, καθώς πρώτευσε τρεις φορές στον αγώνα (2006-08) για λογαριασμό της Ferrari. Ο πιο… πρόσφατος νικητής του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός επικράτησε για λογαριασμό της Mercedes στο “Istanbul Park” το 2021, ενώ είναι, μαζί με τον Χάμιλτον, οι μόνοι οδηγοί από αυτούς που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή στη Formula 1 που έχουν πρωτεύσει στο τουρκικό γκραν πρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Formula 1 συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Τουρκία, όπου το σπορ έχει περισσότερους από 19 εκατομμύρια οπαδούς και πάνω από 7,5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ακόλουθοι στο Instagram έχουν αυξηθεί κατά 25% σε ετήσια βάση και οι προβολές στο YouTube έχουν αυξηθεί κατά 107%.