Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Μην πας για κανένα λόγο» – Τι υποστήριξε η κοπέλα του δράστη, ελεύθεροι οι 3 φίλοι – ΒΙΝΤΕΟ

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις φίλοι του 20χρονου δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο στην περιοχή “Ασύρματος“, με θύμα 27χρονο γιο υψηλόβαθμου αστυνομικού. Η δίκη των τριών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η 20χρονη φίλη και “μήλον της έριδος” μεταξύ των δύο νεαρών, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα και μέχρι τότε όλοι τους μπορούν να πάνε στα σπίτια τους και να κυκλοφορούν δίχως πρόβλημα, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Mega.

Σύμφωνα με τους συνήγορους υπεράσπισης, οι νεαροί παρουσιάστηκαν αυτοβούλως και δεν είναι ύποπτοι φυγής.

Στον 18χρονο και τις δύο 20χρονες νωρίτερα ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, με τις εισαγγελικές αρχές να τους παραπέμπουν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με τον δράστη τώρα και το θύμα στο παρελθόν είπε κλαίγοντας για το θύμα από τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, “Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται.”

Η αστυνομία εντόπισε και το όπλο του εγκλήματος, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ο 20χρονος είχε κρύψει το μαχαίρι στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Επειδή ο δράστης υπηρετεί στο Ναυτικό, αρμόδιο για την τύχη του είναι το Ναυτοδικείο, στο οποίο και οδηγήθηκε. Οι άλλοι τρεις όμως, οι δύο κοπέλες και ο 21 ετών φίλος του δολοφόνου που ήταν και παρών οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Τι ισχυρίστηκε η 20χρονη

Τη θέση ότι το φονικό ραντεβού ανάμεσα στον 27χρονο και τον δράστη κλείστηκε εν αγνοία τους, και πως η βασική κοπέλα προσπάθησε να αποτρέψει κάθε μεταξύ τους επαφή, εξέφρασε ο συνήγορος των δύο νεαρών γυναικών.

«Ως εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογενειών τους, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του άτυχου χαμένου παιδιού. Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά πρώτα η βασικότερη ας το πούμε έτσι κοπέλα και μετά η επόμενη και κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης ρίχνοντας φως στην υπόθεση, όταν ακόμα η έρευνα ήταν όχι απλά σε σκότος, αλλά αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του θλιβερού πατρός» σημείωσε αρχικά, για να συνεχίσει:

«Χωρίς να γνωρίζει απολύτως καμία από τις δύο απολύτως τίποτε, στήθηκε αυτό το ραντεβού. Η πρώτη κοπέλα, ας το πούμε η ερωτική σύντροφος, διαδοχικά των δύο προσώπων, των δύο παιδιών του θύματος και του δράστη, έμαθε μόνο από το δράστη ότι πρόκειται να υπάρξει ένα ραντεβού και τον απέτρεψε λέγοντάς του προφορικά αλλά και γραπτά ‘Μην πας, μην πας για κανένα λόγο’. Όταν τελέστηκε η πράξη ρωτούσε αν τελικά συνέβη κάτι και ο δράστης της είπε πως τελικά δεν είχε προσέλθει το θύμα. Όταν το έμαθε, έφυγε από το σημείο, πήγε στο σπίτι της και προσπάθησε να καταλάβει τι έχει συμβεί. Όταν το κατάλαβε, μάλιστα θα σας έλεγα χωρίς να το έχει ακόμα καταλάβει, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση. Δεν μπορούσαμε καν να συνεννοηθούμε, να μπουν κάποιες σκέψεις σε σειρά για να δούμε τι πρέπει να συμβεί».

Ερωτηθείς αν ήταν παρούσα στο περιστατικό του φόνου είπε ότι «δεν το γνώριζε καν. Σας είπα και πριν ότι πληροφορήθηκε από τον ίδιο το δράστη ότι τελικά το θύμα δήθεν δεν πήγε».

Λίγη ώρα αργότερα, προσέθεσε ο δικηγόρος, η μητέρα της κοπέλας άκουσε ότι έχασε τη ζωή του το παιδί.

«Δεν γνώριζε την πραγματικότητα και για να μην ταραχθεί η κόρη της επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση, της είπε να επιστρέψει στο σπίτι χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι κάτι έχει πάθει ο παππούς σου. Και έτσι γύρισε το κορίτσι στο σπίτι και μετά τις αρχικές έρευνες που έγιναν, έμαθε η κοπέλα και έπεσε σε κατάσταση σοκ. Δυστυχώς ακόμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Φρονώ ότι η Εισαγγελία άσκησε μια δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο, διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε πρώτα από την κοπέλα που είχε τη σχέση και στη συνέχεια αμέσως από τη δεύτερη».