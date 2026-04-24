Ηράκλειο: Σοκ με την αυτοκτονία 30χρονης νοσηλεύτριας – Συγκινεί το «αντίο» των συναδέλφων της

Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου θρηνεί την αυτοκτονία 30χρονης νοσηλεύτριας η οποία εργαζόταν στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η 30χρονη τηλεφώνησε σε μια φίλη της και την ενημέρωσε ότι είχε πάρει μεγάλη ποσότητα χαπιών και δεν αισθανόταν καλά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε ζητήσει άδεια και είχε κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media. Όσοι έμαθαν τη δραματική είδηση “πάγωσαν”. Μάλιστα αναφέρουν ότι ήταν μία δραστήρια και εμφανίσιμη γυναίκα.

Τραγική ειρωνεία: πριν από περίπου δύο χρόνια είχε δώσει τέλος στη ζωή της και η μητέρα της 30χρονης νοσηλεύτριας.

Το αντίο των συναδέλφων της στο ΠΑΓΝΗ

Με βαθιά συγκίνηση το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποχαιρετά την Κατερίνα, μια νέα επιστήμονα, νοσηλεύτρια, που υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτούργημά της, με στόχο να απαλύνει τον πόνο των ασθενών και να σταθεί δίπλα τους με φροντίδα και σεβασμό.

Όπως τονίζεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση, η παρουσία της στο νοσοκομείο χαρακτηριζόταν από ήθος, καλοσύνη και μια σπάνια ανθρωπιά που άφηνε το αποτύπωμά της σε συναδέλφους και ασθενείς.

Η Κατερίνα υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν περιορίστηκε μόνο στην επιστημονική της εξέλιξη, αλλά επένδυσε καθημερινά στη στήριξη των γύρω της, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μέσα στο δύσκολο περιβάλλον του νοσοκομείου.

Ακολουθεί η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ:

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα, Παρασκευή 24 Απρίλη, μια πολύτιμη συνάδελφο και μια νέα επιστήμονα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η Κατερίνα υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτούργημά της, με σκοπό να απαλύνει τον πόνο των άλλων, να στηρίζει τους ασθενείς της και να εξελίσσεται συνεχώς, τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά.

Όσοι τη γνωρίσαμε, θα τη θυμόμαστε για την καλοσύνη της, το ήθος της, τη δύναμη και τη ζεστασιά που μετέφερε στους διαδρόμους του νοσοκομείου μας. Για το χαμόγελο που πρόσφερε απλόχερα, για την υπομονή της στις δύσκολες εφημερίες, για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που έδειχνε καθημερινά σε συναδέλφους και ασθενείς.

Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη της, όμως, θα παραμένει ζωντανή μέσα από το φως που άφησε πίσω της και από το παράδειγμά της προς όλους μας: να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον με περισσότερη προσοχή, αγάπη και σεβασμό.

Θα τελεστεί τρισάγιο σήμερα, 24/4, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, στο ΠΑΓΝΗ, στη μνήμη της αγαπητής μας συναδέλφου.

Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και στέλνουμε τη δύναμη και τη στήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, Κατερίνα! Ξεκουράσου τώρα. Το καθήκον σου τελείωσε, και το έκανες με την ψυχή σου! Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ”.