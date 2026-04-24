Βελόπουλος: Η Ελλάδα κάνει όλα τα χατίρια στις ΗΠΑ, χωρίς να κερδίζει κάτι στα εθνικά θέματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

«Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τρομερό τον πρωθυπουργό, αποδεικνύει ένα πράγμα μόνον. Ότι όταν κάνεις τα χατίρια γίνεσαι ακόμη και τρομερός» αναφέρει σε σημερινή του δήλωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Και συμπληρώνει: «Μη ξεχνώντας βέβαια ότι η Ελλάδα κάνει όλα τα χατίρια στις ΗΠΑ, χωρίς να κερδίζει κάτι στα εθνικά θέματα, ελληνοτουρκικά, σκοπιανό, κυπριακό και λησμονώντας ότι η Ελλάδα δοξάστηκε από τα μεγάλα “ΟΧΙ” της και όχι από τα μικρά “ΝΑΙ”».

 

«Φόβος ή ενοχή της κυβέρνησης έναντι της Κοβέσι»

«Η Λάουρα Κοβέσι ανανέωσε την θητεία σε 100 εισαγγελείς σε 22 χώρες της ΕΕ χωρίς κανείς να το αμφισβητήσει. Μόνο στην Ελλάδα της ΝΔ, των δήθεν “μενουμευρώπηδων”, την αμφισβητούν. Αυτό δείχνει μάλλον φόβο ή ενοχή», αναφέρει ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

 

«Ψίχουλα τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης – Δεν αφορούν τους μικρομεσαίους»

«Εάν τα οικονομικά μέτρα ήταν καλά, τότε όλοι οι Έλληνες θα ήταν χαρούμενοι. Δυστυχώς, τα μέτρα-ψίχουλα πάλι έκαναν δυστυχισμένους τους Έλληνες, πάλι δεν αφορούν τους μικρομεσαίους και κυρίως δεν έχουν την επιδοκιμασία της ελληνικής κοινωνίας, που φτωχοποιήθηκε, και είναι μέτρα άνευ ουσίας και μόνον επικοινωνίας» επεσήμανε επίσης Κυριάκος Βελόπουλος.

 

«Όταν η άφιξη ενός Προέδρου χώρας συνοδεύεται από αγορές οπλικών συστημάτων, δεν το λες και αμυντική συμμαχία»

«Όταν η άφιξη ενός προέδρου χώρας συνοδεύεται από αγορές οπλικών συστημάτων, δεν το λες και αμυντική συμμαχία. Το λες αγοραπωλησίες όπλων, με υστερόγραφο την αμυντική συμφωνία, η οποία βοηθάει βέβαια κυρίως την Γαλλία» τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

«Η διαρροή από τα ΜΜΕ ότι θα αγοράσουμε μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες από την Γαλλία, αποδεικνύει πόσο μπροστά είναι η Ελληνική Λύση, που ανέφερε και έφερε το θέμα στο κοινοβούλιο το 2020, δηλαδή την χρήση πυρηνικής ενέργειας μικρών αντιδραστήρων, όταν τότε, απαντώντας μας ο πρωθυπουργός, μας είπε επικίνδυνους» καταλήγει.

 

