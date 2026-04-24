Ηράκλειο: Θρήνος και οργή στην κηδεία της Ελευθερίας, τραγικές φιγούρες τα παιδιά της – «Μία γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να ζήσει επειδή χώρισε;»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

κηδεία Ελευθερία

Θλίψη, οργή και ανείπωτος πόνος στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου αυτή την ώρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4), τα παιδιά, οι συγγενείς και οι φίλοι της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν.

Η σορός της έχει φτάσει στην εκκλησία από τις 12:00 ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00. Ήδη αρκετός κόσμος, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έχει συγκεντρωθεί στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Οι γιοι της και η 14χρονη κόρη της αδυνατούν ακόμη και τώρα να πιστέψουν πως το νήμα της ζωής της μητέρας τους κόπηκε τόσο βίαια και μάλιστα από έναν άνθρωπο που η ίδια είχε αγαπήσει.

Mια κάτοικος του χωριού, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία: «Είμαστε όλες συγκλονισμένες. Αυτά τα ακούγαμε στις ειδήσεις και τα βλέπαμε στις ταινίες, και τώρα συμβαίνουν δίπλα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο. Μια γυναίκα 43-44 χρονών δεν είχε δικαίωμα να ζήσει; Γιατί; Επειδή χώρισε; Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που χώρισε. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της;».

Πηγή: creta24

 

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:17 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στον εισαγγελέα ο 20χρονος δράστης και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Στο Ναυτοδικείο οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο ...
13:51 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αμπελόκηποι: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στις 2 κατηγορούμενες στη δίκη για την έκρηξη στο διαμέρισμα

Ολοκληρώθηκε η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρι...
13:44 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Κατεδαφίστηκαν 23 «παράνομα παραπήγματα» στη Γαύδο – Εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, λέει η ΕΛΑΣ

Συνολικά 23 «παράνομα παραπήγματα» κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματ...
13:37 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ένταση και χημικά έξω από το δικαστήριο στη δίκη για τον Νίκο Ρωμανό

Ένταση επικράτησε έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά το τέλος της δίκης για την έ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»