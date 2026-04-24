Ηράκλειο: Θρήνος και οργή στην κηδεία της Ελευθερίας, τραγικές φιγούρες τα παιδιά της – «Μία γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να ζήσει επειδή χώρισε;»

Θλίψη, οργή και ανείπωτος πόνος στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου αυτή την ώρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4), τα παιδιά, οι συγγενείς και οι φίλοι της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν.

Η σορός της έχει φτάσει στην εκκλησία από τις 12:00 ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00. Ήδη αρκετός κόσμος, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έχει συγκεντρωθεί στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Οι γιοι της και η 14χρονη κόρη της αδυνατούν ακόμη και τώρα να πιστέψουν πως το νήμα της ζωής της μητέρας τους κόπηκε τόσο βίαια και μάλιστα από έναν άνθρωπο που η ίδια είχε αγαπήσει.

Mια κάτοικος του χωριού, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία: «Είμαστε όλες συγκλονισμένες. Αυτά τα ακούγαμε στις ειδήσεις και τα βλέπαμε στις ταινίες, και τώρα συμβαίνουν δίπλα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο. Μια γυναίκα 43-44 χρονών δεν είχε δικαίωμα να ζήσει; Γιατί; Επειδή χώρισε; Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που χώρισε. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της;».

