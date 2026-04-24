Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο ληστής που τραυμάτισε με μαχαίρι τον περιπτερά

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Εξάρχεια, ληστεία, μαχαίρωμα

Παραδόθηκε στις αρχές ο ληστής που τραυμάτισε με μαχαίρι στον μηρό τον υπάλληλο ενός περιπτέρου στα Εξάρχεια, στις 13 Απριλίου 2026. Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δήλωσε ότι αυτός ήταν ο δράστης της αιματηρής ληστείας.

Το χρονικό

Το σοβαρό επεισόδιο είχε συμβεί λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν ο 24χρονος επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας.

Ο 50χρονος υπάλληλος του περιπτέρου αντιλήφθηκε τον δράστη και επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Ωστόσο, ο δράστης τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον μηρό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο περιπτερά, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προκειμένου να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία.

Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε.

