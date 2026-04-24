Βίντεο: Σκύλος ούρησε σε γκαζόν σπιτιού και ο ιδιοκτήτης μαχαίρωσε 2 άτομα σε αντίποινα – Τραυμάτισε και τον πατέρα του

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

σκύλος καβγάς ούρα

Μια ασήμαντη αφορμή -το γεγονός ότι ένας σκύλος ούρησε στο γκαζόν ενός σπιτιού- στάθηκε η αιτία για ένα ξέσπασμα βίας σε προάστιο της Νέας Υόρκης, με έναν άνδρα να μαχαιρώνει τρία άτομα, στρέφοντας το όπλο ακόμα και κατά του ίδιου του του πατέρα.

Η αιτία

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη γειτονιά Λόρελτον του Κουίνς.


Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 11:00 π.μ. τοπική ώρα, όταν μια 39χρονη γυναίκα και ο 39χρονος σύντροφός της έβγαζαν βόλτα το γαλλικό μπουλντόγκ τους.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον σκύλο να ουρεί κοντά σε μια πινακίδα που έγραφε «Παρακαλώ να είστε σεβαστικοί».

Από τα αντίποινα… στην αιματοχυσία

Η αντίδραση του 34χρονου δράστη και ενός ακόμη άνδρα ήταν απρόσμενη: βγήκαν από το σπίτι και, ως αντίποινα, κατέβασαν τα παντελόνια τους και ούρησαν στο γκαζόν των ιδιοκτητών του σκύλου.

Η κατάσταση όμως γρήγορα εκτραχύνθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας τη γυναίκα στο χέρι και τον σύντροφό της στην πλάτη, το πρόσωπο και το κεφάλι.

Όταν ο 62χρονος πατέρας του δράστη προσπάθησε να επέμβει για να σταματήσει την επίθεση, δέχθηκε και αυτός χτύπημα με το μαχαίρι στο χέρι.

Μαρτυρίες

Η γειτονιά, που περιγράφεται ως εξαιρετικά ήσυχη, παραμένει παγωμένη από το συμβάν.

Ο Τζίμι Γουάιτ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε στο CBS News: «Ήταν χαοτικό. Άνθρωποι παντού. Αστυνομία παντού. Το ΕΚΑΒ έφερνε ασθενοφόρα».

«Είναι τραγικό. Είναι μια πολύ ήσυχη γειτονιά. Δεν είχαμε ποτέ κάτι παρόμοιο εδώ γύρω», είπε ο ίδιος μιλώντας στο δίκτυο NY1.

«Είναι μια τραγωδία και είναι κάτι που δεν έχω δει ή ακούσει ποτέ σε αυτό το τετράγωνο στα 40 χρόνια που ζω εδώ. Κανονικά οι γείτονες μιλούν μεταξύ τους, βοηθούν ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.


Ο Φεντά Ταχέρι, εργολάβος που δούλευε στην περιοχή, ανέφερε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης: «Είναι τρελό, για μένα είναι κάτι απίστευτο, εξαιτίας του σκύλου; Γιατί όχι απλώς να μιλήσεις, ξέρεις, να εξηγήσεις. Ακόμα και αν έχεις κάποια συναισθήματα, προσπάθησε απλώς να τα κρατήσεις για τον εαυτό σου, χωρίς να χρησιμοποιείς βία και τέτοια πράγματα. Είναι απλώς φρικτό».

«Είναι πραγματικά παράλογο να γίνεσαι βίαιος και να φτάνεις σε αυτό το άκρο για κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας άλλος γείτονας.

Η κατάσταση των θυμάτων και οι κατηγορίες

Και τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, σε σταθερή κατάσταση, και αναμένεται να αναρρώσουν.

Ο 34χρονος δράστης συνελήφθη επί τόπου και, σύμφωνα με το NY1 News, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση.


Παρά το γεγονός ότι ο Τζέιμς Μακίνλεϊ, γείτονας του δράστη, δήλωσε στο CBS News πως «φαίνονταν καλοί άνθρωποι», βίντεο και εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, με μεγάλες κηλίδες αίματος στα σκαλιά της εισόδου και το πεζοδρόμιο.


Ο σκύλος που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης δεν τραυματίστηκε.

