Ιράν: Προειδοποίηση για πλήγματα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» στις πετρελαϊκές υποδομές – «Δεν φοβόμαστε τη ρητορική Τραμπ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Chamran-1 Ιράν Τεχεράνη

Με μια σκληρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απάντησε ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Εσμαΐλ Σακάμπ Εσφαχανί, αναφορικά με τις απειλές που έχει εξαπολύσει ανά διαστήματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης της χώρας.

Η στρατηγική των αντιποίνων

Μιλώντας σε κατοίκους της πόλης Καεμίε, ο Εσφαχανί κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα επιφέρει άμεση απάντηση κατά των χωρών που διευκολύνουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, ο Εσφαχανί δήλωσε: «Εάν ο εχθρός κάνει ακόμα ένα λάθος, η στρατηγική μας θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Εάν πληγεί οποιαδήποτε από τις πετρελαιοπηγές μας, θα στοχοποιηθεί μία από τις πετρελαϊκές [εγκαταστάσεις] των χωρών από το έδαφος των οποίων δεχόμαστε επίθεση».


Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους πολίτες σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

«Έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας και του ηλεκτρισμού, και οι πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών», τόνισε.

Απάντηση στις απειλές Τραμπ και διαπραγματεύσεις

Ο Ιρανός Αντιπρόεδρος κάλεσε τον πληθυσμό της χώρας «να μην παρασύρεται από φήμες», υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική ισχύ της Τεχεράνης απέναντι στις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου.

«Δεν φοβόμαστε τη ρητορική του Τραμπ, θα δοθεί η απαραίτητη απάντηση».

Αναφερόμενος στην πορεία των διπλωματικών επαφών, ο Εσφαχανί εξήρε τη στάση των Ιρανών απεσταλμένων, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα δυναμική έκφραση: «Η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας μας έχει “αρπάξει τον εχθρό από τον γιακά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων” με θάρρος, προκειμένου να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

14:31 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

13:58 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

12:19 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

12:10 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

MUST READ

