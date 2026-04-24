Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: «Γιατί η ανδρεία δεν φαίνεται στο χέρι που χτυπάει…» – Μαντινάδες για την 43χρονη Ελευθερία

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ελευθερία Γιακουμάκη, Εξαφάνιση, Ηράκλειο, Κρήτη

Εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης δέχονται τα παιδιά και οι συγγενείς της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στην Ελλάδα. Η 43χρονη από τις Δαφνές Ηρακλείου βρήκε τον θάνατο από το χέρι του πρώην συντρόφου της, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή της, έπαιζε θέατρο ότι ενδιαφερόταν για την τύχη της.

Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν γράψει και μαντινάδες στη μνήμη της Ελευθερίας, στέλνοντας ταυτόχρονα και μήνυμα για τις συμπεριφορές των ανδρών προς τις γυναίκες, σύμφωνα με το patris.gr. Μία χαρακτηριστική είναι η εξής:

«Μάθε στο γιο σου από μικρό

τη γυναίκα να τιμάει

και με απόλυτο σεβασμό

πλάι του να κρατάει.

Γιατί η ανδρεία δε φαίνεται

στο χέρι που χτυπάει

μα στη καρδιά που ταπεινά

το σεβασμό σκορπάει».

Το μεσημέρι η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας

Η κηδεία της Ελευθερίας που ήταν και μητέρα 3 παιδιών, θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να την αποχαιρετήσουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρώην σύντροφός της την ζήλευε παθολογικά, επιδίωκε να γνωρίζει κάθε της κίνηση και είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της.

Η 43χρονη κατάφερε να βρει τη δύναμη και τον τρόπο να απομακρυνθεί από κοντά του. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος επιχείρησε να πετύχει επανασύνδεση, αλλά οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα. Αυτό, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχθεί ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας, και αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωής της, στον Άγιο Παντελεήμονα.

