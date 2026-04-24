Τηλεθέαση (23/4): Πρωτιά για το «Ενώπιος Ενωπίω» με τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου

Την πρωτιά κατέκτησε το «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης (23/4) με τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στην late night ζώνη, το «Ενώπιος Ενωπίω» στον ANT1 βρέθηκε στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, σημειώνοντας 10,9% και 11% αντίστοιχα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA με 6,4% στο δυναμικό κοινό και 8,4% στο σύνολο.

Ακολούθησε το «The Wall» στον ΣΚΑΪ με 5,4% στο δυναμικό, ενώ στο σύνολο υποχώρησε στην τέταρτη θέση με 4,6%. Τέλος, η «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN σημείωσε 4,4% στο δυναμικό κοινό, ωστόσο στο σύνολο ανέβηκε στην τρίτη θέση με 6,8%.

Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Ενώπιος Ενωπίω ANT1 10,9
2 Μεγάλη Εικόνα MEGA 6,4
3 The Wall ΣΚΑΪ 5,4
4 Κοινωνία Άνω Κάτω OPEN 4,4

Late Night – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Ενώπιος Ενωπίω ANT1 11
2 Μεγάλη Εικόνα MEGA 8,4
3 Κοινωνία Άνω Κάτω OPEN 6,8
4 The Wall ΣΚΑΪ 4,6

