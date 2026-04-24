Τηλεθέαση (23/4): Πρωτιά για το «Ενώπιος Ενωπίω» με τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου

Την πρωτιά κατέκτησε το «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης (23/4) με τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Στην late night ζώνη, το «Ενώπιος Ενωπίω» στον ANT1 βρέθηκε στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, σημειώνοντας 10,9% και 11% αντίστοιχα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA με 6,4% στο δυναμικό κοινό και 8,4% στο σύνολο.
Ακολούθησε το «The Wall» στον ΣΚΑΪ με 5,4% στο δυναμικό, ενώ στο σύνολο υποχώρησε στην τέταρτη θέση με 4,6%. Τέλος, η «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN σημείωσε 4,4% στο δυναμικό κοινό, ωστόσο στο σύνολο ανέβηκε στην τρίτη θέση με 6,8%.
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Ενώπιος Ενωπίω
|ANT1
|10,9
|2
|Μεγάλη Εικόνα
|MEGA
|6,4
|3
|The Wall
|ΣΚΑΪ
|5,4
|4
|Κοινωνία Άνω Κάτω
|OPEN
|4,4
Late Night – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Ενώπιος Ενωπίω
|ANT1
|11
|2
|Μεγάλη Εικόνα
|MEGA
|8,4
|3
|Κοινωνία Άνω Κάτω
|OPEN
|6,8
|4
|The Wall
|ΣΚΑΪ
|4,6