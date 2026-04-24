«Πυρά» Τραμπ κατά πρίγκιπα Χάρι μετά την ομιλία στο Κίεβο: «Εγώ εκπροσωπώ τη Βρετανία περισσότερο από εκείνον»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφίες: Reuters, AP

Λεκτική επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του πρίγκιπα Χάρι, μετά την παρέμβαση του Δούκα του Σάσεξ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Χάρι, κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Κίεβο, κάλεσε τις ΗΠΑ να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους στη σύγκρουση, προκαλώντας την ειρωνική απάντηση του Αμερικανού Προέδρου.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ σχολίασε την ομιλία του Χάρι δηλώνοντας: «Ένα πράγμα ξέρω, ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ μιλώ εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου περισσότερο από τον πρίγκιπα Χάρι».

«Αλλά εκτιμώ πολύ τις συμβουλές του», συμπλήρωσε με μια δόση ειρωνείας.

«Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του; Παρακαλώ, δώστε της τους χαιρετισμούς μου» κατέληξε.

Η παρέμβαση του Χάρι στο Κίεβο

Ο 41χρονος Χάρι εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου την Πέμπτη, ξεκαθαρίζοντας πως βρίσκεται εκεί «όχι ως πολιτικός», αλλά ως «στρατιώτης που κατανοεί την έννοια της υπηρεσίας» και ως «ανθρωπιστής».

Απευθυνόμενος στην αμερικανική ηγεσία —χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ— ο Χάρι τόνισε: «Οι ΗΠΑ έχουν έναν μοναδικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Όχι μόνο λόγω της ισχύος τους, αλλά επειδή όταν η Ουκρανία παρέδωσε τα πυρηνικά όπλα, η Αμερική ήταν μέρος της διαβεβαίωσης ότι η κυριαρχία και τα σύνορα της Ουκρανίας θα γίνονταν σεβαστά».

«Αυτή είναι μια στιγμή για την αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική, να δείξει ότι μπορεί να τιμήσει τις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις – όχι από ελεημοσύνη, αλλά λόγω του διαρκούς ρόλου της στην παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα», πρόσθεσε.

Το ταξίδι υπό τη σκιά επιθέσεων

Αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψη του Χάρι στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Έφτασε στο Κίεβο με τρένο, λίγο έπειτα από ρωσική επίθεση με drones σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Ζαπορίζια, όπου έχασε τη ζωή του ένας μηχανοδηγός.

Κατεβαίνοντας από το τρένο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι καλό που επέστρεψα στην Ουκρανία», συμπληρώνοντας ότι ήθελε να υπενθυμίσει στον κόσμο τι αντιμετωπίζει η χώρα και να στηρίξει όσους κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από απίστευτα δύσκολες συνθήκες.

Διπλωματικές επαφές στον ορίζοντα

Η κόντρα αυτή ξέσπασε λίγο πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Το βασιλικό ζεύγος θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η επίσκεψη αυτή θα μπορούσε «απολύτως» να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Βρετανία, οι οποίες είχαν υποστεί πλήγμα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

