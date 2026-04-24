Εθνική Οδός: Συνελήφθη πρωταθλητής του τζούντο που είχε 1,15 εκατ. ευρώ σε μετρητά μέσα στο αυτοκίνητό του

Σκηνές από ταινία καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης (22/04) στο ύψος του Κιάτου, όπου αστυνομικοί, κατά την διάρκεια ενός τυχαίου ελέγχου, σταμάτησαν το όχημα γνωστού πρωταθλητή του τζούντο και έμειναν άναυδοι όταν άνοιξαν το πορτ-μπαγκάζ, καθώς υπήρχε μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ το αστρονομικό ποσό του 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 21:00. Ο πρωταθλητής του τζούντο οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου εξετάστηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ίδιος εμφανίστηκε ψύχραιμος και υποστήριξε μια συγκεκριμένη εκδοχή: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τρία σενάρια για την υπόθεση. Εάν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Ο ίδιος, αφέθηκε ελεύθερος, με την εντολή όμως να μην απομακρυνθεί, καθώς θα κληθεί ξανά για να προσκομίσει αποδείξεις και νόμιμα παραστατικά για την προέλευση του ιλιγγιώδους ποσού.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του «ελληνικού FBI» αναζητούν τον επιχειρηματία-παραλήπτη στην Πελοπόννησο, τον οποίο κατονόμασε ο αθλητής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διαδρομή του χρήματος είναι νόμιμη ή αν κρύβεται από πίσω ένα μεγάλο κύκλωμα.