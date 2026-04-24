Σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου: «Έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη, ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια» – Η ανάρτηση του Τσελέντη

Αισθητός σε όλη την Κρήτη έγινε ο σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (24/04) το πρωί της Παρασκευής, ανοιχτά του Λασιθίου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης, εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή τους τελευταίους μήνες καταγράφεται έντονη μικροσεισμική ακολουθία.

«Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας, εάν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης».

Η ανάρτηση

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.5, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.

Η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος ΔΕΝ προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι 🙂.

ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

(**) Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η

Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.

Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών».