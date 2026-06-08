Τρίκαλα: Στη φυλακή ο 86χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του – Τι ζητούν οι δικηγόροι του

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Στη φυλακή οδηγείται ο 86χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 82χρονου αδελφού του, την περασμένη Πέμπτη (4/6) στα Τρίκαλα.

Μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, από την πλευρά της υπεράσπισης καταβάλλεται προσπάθεια, προκειμένου να καθοριστεί ο καταλληλότερος χώρος κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την προχωρημένη ηλικία του και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περίπτωσης.

Σε δήλωσή τους οι συνήγοροι υπεράσπισης, Κωνσταντίνος Τσόγκας και Γεώργιος Σινέλης, εκφράζουν τη διαφωνία τους με την απόφαση της προσωρινής κράτησης, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν προσφορότερη η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση σε κατοικία εκτός Νομού.

Η δήλωση των δικηγόρων του κατηγορούμενου

«Η αρχή της σκοπιμότητας στη νομική επιστήμη υπαγορεύει τη (νόμιμη) παρέκκλιση από αυστηρούς νομικούς κανόνες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί μια ευρύτερη ανάγκη που αφορά το δημόσιο αίσθημα. Ανακριτής και Εισαγγελέας θεώρησαν ότι η ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου στο παρόν στάδιο θα πρέπει να είναι η προσωρινή του κράτηση στις Φυλακές Τρικάλων.

Διαφωνούμε, πιστεύοντας ακράδαντα ότι μια προσφορότερη και δικαιότερη λύση στο μεσοδιάστημα, σε μια δικογραφία όπου είναι δεδομένη η σθεναρή και ακλόνητη θέση του κατηγορούμενου περί τραγικότατου ατυχήματος, θα ήταν ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση σε πόλη εκτός του Νομού που δηλώσαμε ως υφιστάμενη κατοικία για τη δυνατότητα αυτού του είδους της κράτησης.

Άλλωστε, ο νομοθέτης και ο νομικός μας πολιτισμός, όντες επιφυλακτικοί με τις πρώιμες αποφάσεις της προσωρινής κράτησης, προνοούν να υφίσταται ισχυρό για κάθε κατηγορούμενο το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωσή του. Μέχρι τότε κάθε κατηγορούμενος λογίζεται ως αθώος και δικαιούται να εξαντλεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του».