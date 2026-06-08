Το νέο βιβλίο του Νίκου Σίμου – «Κάποιες Πόρνες Πάνε στον παράδεισο»

«Κάποιες Πόρνες Πάνε στον παράδεισο» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Νίκου Εμμ. Σίμου που κυκλοφορεί από τις «Εκδόσεις Περίπλους Διονύσης Βίτσος».

Αφορμή για τη συγγραφή, με μυθοπλαστική προσέγγιση, του αστυνομικού μυθιστορήματος που φέρει τον τίτλο «Κάποιες πόρνες πάνε στον Παράδεισο», αποτέλεσε η ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα δολοφονία μιας εμβληματικής ιεροδούλου των Αθηνών, που άφησε εποχή, της θρυλικής Γαβριέλα, γνωστής στους παλαιότερους.

Η δολοφονία αυτή αλλά και η πολυκύμαντη ζωή της Γαβριέλας – που ήταν ρωσικής καταγωγής και που από μικρή ήξερε ότι προοριζόταν για το επάγγελμα της πόρνης (!!)- ενέπνευσε την σχετική ιστορία του βιβλίου αυτού, με κάποιες συγγραφικές αυθαιρεσίες, που επιτρέπει η μυθοπλασία.

Οι δολοφόνοι της ιερόδουλου αυτής δεν βρέθηκαν ποτέ, κάτι που αποτελεί ακόμη μυστήριο και για τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές. Όμως η φαντασία στην μυθοπλασία δίνει το δικαίωμα στον συγγραφέα να «εξερευνήσει» την υπόθεση μέσω του πρωταγωνιστή του αστυνομικού και να καταλήξει στον δολοφόνο. Ποιος ξέρει; Μπορεί και στην πραγματικότητα να είναι κάποια παρόμοιο πρόσωπο, με άλλο προφανώς όνομα, αλλά έχοντας κρύψει καλά την ύπαρξή του ώστε να παραμένει ανεξιχνίαστη η δολοφονία αυτή που έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο των Αθηνών, στη περιοχή της Νεαπόλεως. Σήμερα στον τόπο της δολοφονίας όπου επί σειρά ετών βρισκόταν η διπλοκατοικία της Γαβριέλας, με την έντονα βαμμένη κόκκινη σιδερένια εξώπορτα, έχει ανεγερθεί μία πολυκατοικία που κρύβει ασφαλώς τόσες και τόσες ιστορίες που κατέληξαν σε ένα δράμα.