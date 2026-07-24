Μαίρη Λίντα: Συγκίνηση στην κηδεία της αγαπημένης ερμηνεύτριας – Συντετριμμένη η κόρη της

Η Μαίρη Λίντα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της απηύθυναν το τελευταίο αντίο στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τη Μαίρη Λίντα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
  • Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί εκεί η κηδεία της.
  • Αντί στεφάνων, η οικογένεια απηύθυνε παράκληση για δωρεές στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου και προσωπικότητες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαίρη Λίντα, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που η φωνή της συνδέθηκε με τις λαμπρότερες σελίδες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη σημασία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, καθώς εκεί διέμενε από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί εκεί η κηδεία της.

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία, βρισκόταν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν με δωρεές το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που τη φιλοξένησε και τη φρόντισε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Μαίρη Λίντα: «Ο Χιώτης ήταν το έτερόν μου ήμισυ» – Τι είχε πει σε συνέντευξή της μέσα στο γηροκομείο

Ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από το τραγούδι

Με συγκίνηση μίλησαν άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τη Μαίρη Λίντα και μοιράστηκαν στιγμές από την πορεία της.

Η Λουκίλα Καρρέρ, σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, αποχαιρέτισε τη Μαίρη Λίντα, μιλώντας για τη μακροχρόνια φιλία τους: «Με τη Μαίρη μας συνέδεε μια φιλία ετών, γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω.. Θυμάμαι εδώ στο γηροκομείο, στο τελευταίο της σπίτι, την έχω σε πολλά βίντεο να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε κάθε τόσο “βάλ’ το αυτό στον Μίμη, να δει, το λέω σωστά;” και “πάρε με σε μία συναυλία να πω δύο τραγούδια και φέρε με πίσω πάλι”. Δεν ήταν απλώς γεννημένη τραγουδίστρια, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από το τραγούδι. Την αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε και εκείνη. Να είναι ελαφρύ το χώμα».

Μαίρη Λίντα: Ο μεγάλος έρωτας με τον Χιώτη, οι 3 γάμοι και οι μεγάλοι σταθμοί στην καριέρα της – Μια ζωή γεμάτη μουσική
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime

Ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Χανιάς, μίλησε για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τη Μαίρη Λίντα και αναφέρθηκε στο τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε η σπουδαία καλλιτέχνιδα, τις «Υποσχέσεις», το 2019. Όπως είπε, η ίδια είχε αισθανθεί πως ίσως αυτή να ήταν η τελευταία της ηχογράφηση. Η συνεργασία τους αποτέλεσε για εκείνον μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Λουκίλα Καρρέρ, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Κώστας Βενετσάνος, κ.α.

ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Intime

Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, οι εργαζόμενοι του Γηροκομείου Αθηνών, η Χαρούλα Αλεξίου και η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολουθεί η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ