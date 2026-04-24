Ορέστης Τρίκας: Όταν είδα τον πατέρα μου στο κρεβάτι του νοσοκομείου, τον συγχώρησα – Βούρκωσε on air ο ηθοποιός

Για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του στο νοσοκομείο και την απώλειά του μίλησε ο ηθοποιός, Ορέστης Τρίκας.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, είπε ότι οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και με τον πατέρα του δεν είχε καλές σχέσεις.

Ωστόσο όταν η μητέρα του τον ενημέρωσε ότι πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν με καρκίνο, πήγαν και εκεί ένιωσε πλέον ότι τον συγχώρεσε.

«Μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο έκανα έναν συνεχή αγώνα δρόμου, τα συναισθήματα και οι καταστάσεις. Το τι θέλω, τι δεν θέλω, τι μου έκανε και αποφασίζω και πάω. Όταν τον είδα στο κρεβάτι εκεί τον συγχώρησα. Εκεί είπα: ξέρεις Ορέστη, είναι άνθρωπος. Έκανε λάθη στη ζωή του. Δυστυχώς και αυτό είναι το άσχημο ότι δεν υπάρχει σχολή γονέων. Κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να μη γίνουν γονείς», είπε ο Ορέστης Τρίκας.

Και συνέχισε: «Είπα μέσα μου ότι είχε κι εκείνος τα λάθη και τα πάθη του. Τον συγχώρησα και ένιωσα πολύ καλά γιατί τόσα χρόνια το κουβαλούσα μέσα μου. Κουβαλούσα αυτό το “που μου έκανε ο πατέρας μου”».

