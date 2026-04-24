Καραστάθης για τα 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου: Έχουν καταγραφεί 20 μετασεισμοί – Η συγκεκριμένη περιοχή έχει μεγάλη δυναμική

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

σεισμός

«Φυσιολογική φαίνεται να είναι η εξέλιξη του φαινομένου», σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έπειτα από τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας, όπως αναφέρει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι η συχνότητα των μετασεισμών είναι μεγάλη ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 20 μετασεισμοί. «Έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς στο επίπεδο που είναι φυσιολογικά αναμενόμενοι. Μέχρι στιγμής έχουμε καταγεγραμμένους 20 μετασεισμούς. Η απόσταση από τις ακτές είναι αρκετά σημαντική, έτσι ώστε να μην έχουμε βλάβες μεγάλες στις κατοικημένες ζώνες. Από την όλη εικόνα φαίνεται ότι πάμε αρκετά καλά, ωστόσο θα πρέπει να το δούμε σε μεγαλύτερο παράθυρο χρόνου, για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στις εκτιμήσεις. Αυτό που κρατάμε αυτή τη στιγμή, που είναι αρκετά νωρίς για να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις, είναι ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η μέχρι τώρα εξέλιξη του φαινομένου, φαίνεται να είναι φυσιολογική», αναφέρει ο κ. Καραστάθης.

Επιπλέον σημειώνει ότι υπήρχε μία προσεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία κυρίως άρχισε να παρατηρείται στις 14 Απριλίου, αλλά στις 19 Απριλίου εντάθηκε. «Από εκεί και πέρα ποτέ βέβαια δεν είναι κάποιος σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει», τονίζει, ενώ προσθέτει ότι δεν αιφνιδιάστηκαν από τον συγκεκριμένο σεισμό. Ακόμη, ο κ. Καραστάθης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει «μεγάλη δυναμική», ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, οι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή του τόξου με μεγέθη της τάξης αυτής, γύρω δηλαδή στους 5,7 με 6 βαθμούς, «είναι τυπικά μεγέθη για αυτή την περιοχή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

