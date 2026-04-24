Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Πολιτική η τοποθέτηση της Κοβέσι – Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αν την δω υποψήφια στη Ρουμανία

Πολιτική χαρακτήρισε την ομιλία της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σημείωσε πως η Ευρωπαία Εισαγγελέας ήταν προσεκτική σε σχέση με την κυβέρνηση.

Σχετικά με το σχόλιο που έκανε πως «όσο μας επιτρέπει η κυρία Κοβέσι έχουμε ακόμη δημοκρατία» κατά τη διάρκεια συζήτησης στο ίδιο Φόρουμ, υποστήριξε πως είχε και μία δόση χιούμορ. «Είναι χιούμορ, υπό την έννοια ότι δεν απειλείται η ελληνική δημοκρατία από κανέναν. Ψυχραιμία, προφανώς έχει χιούμορ μέσα αυτή η φράση. Δεν αισθάνομαι ότι κινδυνεύει η ελληνική δημοκρατία από κανέναν, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Η ελληνική δημοκρατία είναι στερεά, κραταιά και πολύ ισχυρή», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον Realfm 97,8, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Ήταν αρκετά προσεκτική η Λάουρα Κοβέσι»

«Η προσπάθεια των αντιπολιτευόμενων μέσων να αξιοποιήσουν την ομιλία της κ. Κοβέσι αντικυβερνητικά, νομίζω είναι τελείως λάθος για όσους άκουσαν τι είπε. Η κ. Κοβέσι, για να είμαι ειλικρινής, ήταν αρκετά προσεκτική ως προς την κυβέρνηση. Διότι είπε πάρα πολλές φορές ότι συμφωνώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ταχείας εκδίκασης των υποθέσεων των πολιτικών.

Ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την πολύ καλή συνεργασία που έχει και τις δεσμεύσεις που έχει λάβει από τον υπουργό Δικαιοσύνης για την ενίσχυση του προσωπικού της. Ξεκαθάρισε πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν ξεχωρίζει ως προς το επίπεδο διαφθοράς από τις άλλες χώρες. Δηλαδή ήταν και σε αυτό πάρα πολύ προσεκτική» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχετικά με το άρθρο 86, όπως σημείωσε, «δεν επανέλαβε εκείνο που είχε πει πριν από ένα 1-1,5 χρόνο, ότι πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86. Ήταν και σε αυτό αρκετά πιο προσεκτική. Μην προσπαθούμε να βρούμε πάντοτε δαίμονες. Η κ. Κοβέσι γενικά προσπάθησε, πιστεύω, με τον τρόπο της να είναι προσεκτική ως προς την επαφή της με το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση».

«Σε 3 μήνες τελειώνει η θητεία της, πρέπει να βρει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της»

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την τοποθέτηση της Λάουρα Κοβέσι «τελείως πολιτική». «Πιστεύω προσωπικά ότι διαχειρίζεται πλέον την επόμενη της σταδιοδρομία, γιατί σε τρεις μήνες τελειώνει η θητεία της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα, πρέπει να βρει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν θα την έβλεπα, όπως την άκουσα, υποψήφια κάπου στην Ρουμανία. Έκανε μια πολιτική ομιλία» είπε, ενώ στη συνέχεια εξήγησε τι ήταν αυτό που τον ενόχλησε.

«Από όλη την ομιλία, το μόνο που εμένα με ενόχλησε – αλλά μην είμαστε και πάντα κακόπιστοι – είναι ότι όταν ερωτήθηκε για το θέμα των δικογραφιών των βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αν είναι νομικά στέρεες, είπε ότι “δεν θα με πείσετε ποτέ ότι η δουλειά του βουλευτού είναι να κάνει απάτες, διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής κλπ.” Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι η δουλειά του βουλευτού είναι αυτή. Δεν αντιδικεί κανείς ως προς αυτό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει ισχυριστεί ότι η δουλειά του βουλευτού είναι η απάτη, η διαφθορά ή η αθέμιτη άσκηση επιρροής. Προφανώς δεν είναι καμία απ’ αυτές τις πράξεις, δουλειά του βουλευτού. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι ότι αυτές οι δικογραφίες που έχει φέρει στη Βουλή, δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Είναι τόσο απλό» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «όλοι οι θεσμοί του δυτικού κόσμου πλην των μοναρχιών δεν αυτοανανεώνονται. Η βασικότερη αρχή της δυτικής δημοκρατίας είναι ότι όλοι όσοι έχουμε αξιώματα, έχουμε θητείες. Και στο τέλος της θητείας μας κρίνει αυτός που μας διόρισε αρχικά. Αυτό είναι κανόνας. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν τελειώνει η θητεία του, τον κρίνει η Βουλή. Ο πρωθυπουργός, τελειώνει η θητεία του, τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο βουλευτής, τελειώνει η θητεία του, τον κρίνει ο λαός. Ο δικαστής, τελειώνει η θητεία του, τον κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο, και ούτω καθεξής. Η βασικότερη αρχή του δυτικού κόσμου είναι ότι κανένας σε κανένα αξίωμα δεν είναι μόνιμος.

Τώρα η κ. Κοβέσι ισχυρίζεται, με την ερμηνεία που έχουν κάνει στον Κανονισμό, ότι φτιάχτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας θεσμός που λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο οποίος απέκτησε με κάποιον τρόπο μέσω του Κανονισμού το συγκλονιστικό, πρωτοφανές και αδιανόητο για τον δυτικό κόσμο προνόμιο να αυτοανανεώνεται».