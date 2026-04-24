Ιράν: Διπλωματικός «πυρετός» στην Τεχεράνη – Επαφές με Πακιστάν και Ιράκ για την κατάπαυση του πυρός

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιρανός ΥΠΕΞ Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία αρχείου: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε σειρά επαφών με ανώτατους αξιωματούχους του Πακιστάν, με κεντρικό θέμα την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ, καθώς η διπλωματική ορμή των τελευταίων ημερών φαίνεται να εξασθενεί.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι συνομίλησε χωριστά με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, και τον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, «Συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός».


Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής, το Πακιστάν δεν έχει επιβεβαιώσει την επικοινωνία.

Το Ισλαμαμπάντ καταβάλλει προσπάθειες να φέρει Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ελπίζοντας σε συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδας, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιήθηκαν.

Επαφές και με το Ιράκ

Στο πλαίσιο του ίδιου διπλωματικού πυρετού, ο Αραγτσί είχε και μια τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία, αυτή τη φορά με τον Πρόεδρο του Ιράκ.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται σε μια στιγμή που η αισιοδοξία για έναν δεύτερο γύρο απευθείας συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν εξανεμίζεται.

Παρά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών, παραμένει ασαφές πότε ή με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, καθώς τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον παραμένουν «οχυρωμένες» στις θέσεις τους.

