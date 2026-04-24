Τραγωδία στη Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Λάρισα, όπου μία μητέρα και η κόρη της εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, μία 90χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της βρέθηκαν νεκρές, σε προχωρημένη σήψη, μέσα στο σπίτι τους, το απόγευμα της Πέμπτης (23/4).

Συγγενικά πρόσωπα αναζητούσαν τις δύο γυναίκες, καθώς δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που εντόπισαν τα άψυχα σώματά τους, περίπου στις 7 το απόγευμα.

Ήταν νεκρές εδώ και ημέρες

Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατός των δύο γυναικών επήλθε πριν από μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας larissanet, οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο, η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε αναμένεται να προσδιορίσει την αιτία θανάτου των δύο γυναικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.