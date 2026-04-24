Τόκιο: Η κυβέρνηση καλεί τους εργοδότες να επιτρέψουν τα σορτς στους χώρους εργασίας λόγω ζέστης – Τι είναι η καμπάνια Cool Biz

Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο ενθαρρύνει το προσωπικό να φοράει σορτς στην εργασία για να μειώσει την εξάρτησή του από τον κλιματισμό, δήλωσε αξιωματούχος την Παρασκευή, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο χαλαρότερος ενδυματολογικός κώδικας αποτελεί μέρος μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του «Cool Biz», μιας πρωτοβουλίας εξοικονόμησης ενέργειας που ξεκίνησε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας το 2005, η οποία ενθάρρυνε τους γραφειοκράτες να εγκαταλείψουν τις γραβάτες και τα σακάκια το καλοκαίρι, και είδε ορισμένους να εμφανίζονται στη δουλειά φορώντας μπλουζάκια με γιακά σε στιλ Οκινάουα.

Η ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι «ένας από τους παράγοντες» που ώθησαν την ιαπωνική πρωτεύουσα να αναβαθμίσει την αγορά και να αρχίσει να επιτρέπει στους εργάτες της να κάνουν τα πάντα αυτόν τον μήνα, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του Τόκιο που αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Ήδη, ορισμένοι άνδρες εργαζόμενοι στα γραφεία της κυβέρνησης του Τόκιο φαίνονται να φορούν σορτς και μπλουζάκια, όπως έδειξαν πλάνα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Υπάλληλος δήλωσε: «Στην αρχή, το να φοράω σορτς απαιτούσε θάρρος, αλλά αφού τα φόρεσα, τα βρήκα απίστευτα άνετα και ελπίζω να εξαπλωθούν. Οι άνθρωποι συχνά αντιδρούν με ένα έκπληκτο «Ω!», αλλά όσοι μου μιλάνε τείνουν να δίνουν θετικές απαντήσεις όπως “Αυτό είναι υπέροχο!”».

Η κυβερνήτης του Τόκιο Γιούρικο Κόικε, η οποία ξεκίνησε η ίδια την καμπάνια Cool Biz ως υπουργός Περιβάλλοντος πριν από δύο δεκαετίες, είναι εντελώς υπέρ.

Τι περιλαμβάνει η καμπάνια Cool Biz

Αυτό το καλοκαίρι, «ενθαρρύνουμε την «κουλ» ενδυμασία που δίνει προτεραιότητα στην άνεση, συμπεριλαμβανομένων πόλο και αθλητικών παπουτσιών και – ανάλογα με τις εργασιακές ευθύνες – σορτς», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επικαλούμενη «σοβαρές επιπτώσεις για την προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας».

Η νέα πρωτοβουλία Cool Biz περιλαμβάνει επίσης μια μεγαλύτερη στροφή προς την τηλεργασία και την πρόωρη έναρξη εργασίας, πρόσθεσε η Koike.

Πέρυσι η Ιαπωνία πέρασε το πιο ζεστό καλοκαίρι από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 1898, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι θερμοκρασίες που ανεβαίνουν στους 40 βαθμούς Κελσίου και άνω έχουν γίνει τόσο συνηθισμένες που ο οργανισμός αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα έναν επίσημο χαρακτηρισμό για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, χαρακτηρίζοντάς τα ως «απαίσια ζέστη» ή «κοκούσο» ημέρες.