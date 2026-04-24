Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος έπαιζε θέατρο και παραπλανούσε τον αδελφό του θύματος – «Ελπίζω να είναι καλά, σταματήσαμε να μιλάμε»

Οργή προκαλούν τα μηνύματα που φέρεται πως έστελνε ο πρώην σύντροφός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, στον αδελφό της, καθώς έδειχνε να αγωνιά για την εξαφάνισή της, ενώ ήταν εκείνος που της είχε αφαιρέσει την ζωή.

Το άψυχο σώμα της βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από ελιά σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, στη θέση Βότυρος. Η σορός εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη με χαλί, ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Καθοριστικό σημείο της υπόθεσης θεωρείται το τελευταίο ραντεβού στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, ανάμεσα στις Δαφνές και τους Αθανάτους, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε το έγκλημα. Ο δράστης είχε φτάσει πρώτος στο σημείο, και μόλις έφτασε η 43χρονη με το αυτοκίνητό της, φέρεται πως την πλησίασε και την πυροβόλησε σχεδόν εξ’ επαφής στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το Mega, ο δράστης έστελνε μηνύματα στον αδελφό της Ελευθερίας αφού υποτίθεται είχε χαθεί. Την Δευτέρα τα ξημερώματα από τις 05:00 η ώρα το πρωί του έστελνε μηνύματα να τον ρωτήσει τι ακριβώς έγινε, αν την έχουν βρει μήπως έχει πάει σε κανένα μοναστήρι γιατί λέγανε να πάνε σε ένα μοναστήρι στο Ρέθυμνο μαζί.

40χρονος: Είδα την κλήση. Μιλήσατε;

Αδελφός 43χρονης: Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμη πουθενά.

40χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει; Πού θα πάει;

Αδελφός 43χρονης: Τίποτα. Πουθενά. Κανένα. Φίλε, άστα τα. Έχουμε τρελαθεί.

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο ότι πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει, αλλά τίποτα.

Και συνεχίζει ο 40χρονος: «Ούτε εγώ, αλλά σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν το αντέχαμε. Ελπίζω να είναι καλά, μόνο καλά και απλά να ήθελε το χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο λίγο τραβηγμένο, να μην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα μηνύματα που έστελνε, που μιλούσαν και με την ξαδέλφη. Τους κορόιδευε όλους στην οικογένεια και όχι μόνο τον αδελφό της Ελευθερίας.

Όταν έμαθε και η ξαδέλφη της 43χρονης ότι την αναζητούσαν, τον πήρε τηλέφωνο. Εκείνος βέβαια είπε ότι εκείνη την ώρα «δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί είμαι στο τμήμα και δίνω κατάθεση. Θα σε πάρω μετά».

Δεν την πήρε ποτέ πίσω. Τον ξαναπήρε τηλέφωνο η ξαδέλφη και λέει «πες μου τι έχει συμβεί. Της έχεις κάνει κάτι;» και φαίνεται πως είχαν αρχίσει να τον υποψιάζονται.