Αριδαία: Πέταξε στη γειτονιά των αγγέλων ο 7χρονος Γιωργάκης που έδινε τιτάνια μάχη με τον καρκίνο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Γιωργάκης Αριδαία

Πέταξε στη γειτονιά των αγγέλων χθες (23/04) ανήμερα της εορτής του, ο 7χρονος Γιωργάκης από τον Εξαπλάτανο Αριδαίας, που έδινε τιτάνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο μικρός Γιώργος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σε συνέντευξή του πέρυσι, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου του συλλόγου «Φλόγα», ο μικρός Γιωργάκης είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

«Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν» γράφει ο Κοσμάς Μαρινάκης στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Facebook, λέγοντας πως ο 7χρονος έφυγε στην αγκαλιά του μπαμπά του, με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού.

Ο ίδιος ανακοινώνει μάλιστα ότι θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του.

Στο πλευρό του είχαν σταθεί οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

