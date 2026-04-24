Ο Ακύλας «ξετρύπωσε» την κοκαΐνη στη Χαλκιδική – Συνελήφθη ένας 57χρονος

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ

Μία ακόμα επιτυχία καταγράφεται στο ενεργητικό του Ακύλα, του σκύλου της Δίωξης Ναρκωτικών Χαλκιδικής, ο οποίος εντόπισε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και οδηγώντας τις αρχές στη σύλληψη 57χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο 10χρονος σκύλος της ΕΛΑΣ, ζυγίζει 40 κιλά κι ακούει στις εντολές του Συνοδού-Χειριστή Αστυνομικού Σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, Βασίλη Αναστασιάδη, στα αγγλικά. Έκανε για άλλη μια φορά, αυτό που γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους, να «ξετρυπώνει» ναρκωτικές ουσίες, όσο επιμελώς κρυμμένες κι αν είναι. Έτσι, ανακάλυψε στο πορτ μπαγκάζ οχήματος μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους ενός κιλού και 118 γραμμαρίων.

Πρόκειται για μία ακόμη έρευνά του, που στέφθηκε από επιτυχία, σ’ αυτή την πορεία των εννέα χρόνων, που υπηρετεί την ΕΛΑΣ, ως αστυνομικός σκύλος.

Η μεγαλύτερη ποσότητα που θυμάται ο συνοδός-χειριστής του, να έχει εντοπίσει στο παρελθόν, είναι 7,5 κιλά κάνναβης.

Για την υπόθεση της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης που εντόπισε ο Ακύλας, συνελήφθη 57χρονος από τη Βόρειο Μακεδονία, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

