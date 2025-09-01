Ανατροπή νταλίκας στην Κόρινθο: Εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (43o χιλιόμετρο), έπειτα από ανατροπή νταλίκας στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες νταλίκα εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες στο προς Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έθεσαν άμεσα την φωτιά υπό έλεγχο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της νταλίκας.

Λόγω του τροχαίου είναι σε ισχύ οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1) Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας, μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου,

2) Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα και η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από τις άλλες 2 λωρίδες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: