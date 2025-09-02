Ομόνοια: Eντοπίστηκε κατάστημα-«καβάτζα» αποθήκευσης κλοπιμαίων ηλεκτρονικών συσκευών – Συνελήφθησαν 2 27χρονοι

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε δύο 27χρονους αλλοδαπούς στην Ομόνοια, οι οποίοι κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της 28ης Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.

Οι δράστες αποθήκευαν κλοπιμαίες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και ταξιδιωτικά έγγραφα σε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών στην περιοχή της Ομόνοιας. Μετά από έρευνα στο επίμαχο κατάστημα «καβάτζα» βρέθηκαν εντός ειδικής κρύπτης σε γραφείο.

Κατασχέθηκαν από την αστυνομία

39 κινητά τηλέφωνα

8 τάμπλετ

9 ταξιδιωτικά πλαστά έγγραφα

40 πακέτα τηλεφωνικής σύνδεσης

ρολό αλουμινόχαρτο

το χρηματικό ποσό των 1.710 ευρώ

Μεγάλο μέρος των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων ήταν τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο ώστε να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους, παρεμποδίζοντας την εκπομπή σήματος κινητής τηλεφωνίας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.