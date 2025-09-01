Ζωή Κωνσταντοπούλου από Πάτρα: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της» – BINTEO και ΦΩΤΟ

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα.

Κατά την επίσκεψή της στην Πάτρα και την συνάντησή της με τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για εγκληματικές ευθύνες και υποστήριξε πως «δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της» μεταθέτοντας τις ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, ούτε επιτρέπεται να κατηγορεί την τοπική αυτοδιοίκηση και να νίπτει τας χείρας της. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αναγνωρίσει ότι η φοβερή πυρκαγιά στην Πάτρα είναι έργο των χειρών του. Γνώριζε πάρα πολύ καλά τους κινδύνους στους οποίους έχει αφεθεί ολόκληρη η επικράτεια και φτάσαμε να καίγεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος».

«Ελλείψεις ακόμα και σήμερα στην στήριξη των πληγέντων»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Πάτρα, μετά την συνάντησή της με τον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής, στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Όπως πρόσθεσε, «ενημερώθηκα λεπτομερώς από τον δήμαρχο Πατρέων για τις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα όσον αφορά στην στήριξη των πληγέντων πολιτών και για τις φοβερές εκκρεμότητες που ουσιαστικά αφήνουν σε πολύ μεγάλη ανασφάλεια τους ανθρώπους της Πάτρας».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι «η πολιτική προστασία είναι υποχρέωση της πολιτείας, δεν είναι ούτε φιλανθρωπία, ούτε ευαρέσκεια της εξουσίας» και συνέχισε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί τώρα η Πυροσβεστική. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να στελεχωθεί η τοπική πυροσβεστική δύναμη, η οποία είναι αφημένη, εγκαταλελειμμένη και αποψιλωμένη, σε σχέση με πέρυσι. Αυτά όλα είναι ανεπίτρεπτα».

Ακόμη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «είναι αδιανόητο να πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα και είναι επίσης αδιανόητο και χυδαίο αυτό που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή να επιρρίψει ευθύνες στον δήμαρχο και να προφασιστεί ότι δεν έχει η ίδια καμία ευθύνη».

Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε ότι «η αυτοδιοίκηση φυσικά έχει και αρμοδιότητα και ευθύνη, αλλά η πρώτη ευθύνη είναι της κυβέρνησης, η πρώτη αρμοδιότητα είναι της κυβέρνησης και δυστυχώς η απόφαση της κυβέρνησης αυτής είναι να αφήνει στην τύχη και στο έλεος των φυσικών φαινομένων και των εμπρησμών τον πληθυσμό της χώρας, το φυσικό μας περιβάλλον, τα ζώα, τα έμβια όντα, κάθε τι που θα έπρεπε να προστατεύεται».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «η δική μου απόφαση και απερίφραστη δήλωση και προς τον δήμαρχο Πατρέων είναι ότι είμαι και θα είμαι στο πλευρό των πολιτών της Πάτρας, των πολιτών της Αχαΐας και της δημοτικής αρχής στον αγώνα για να υπάρξει αποκατάσταση και προστασία, ώστε να μην υπάρξουν άλλα προσχήματα, διότι αυτή είναι η δική μας ευθύνη και αυτό θα πράξουμε».

«Δεν θα σταματήσουμε να δίνουμε την μάχη για την πραγματική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος»

Στην συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκέφθηκε τον 1ο πυροσβεστικό σταθμό της Πάτρας, όπου συναντήθηκε αρχικά με τον διοικητή του σταθμού και στην συνέχεια με πυροσβέστες που υπηρετούν σε αυτόν.

«Οι πυροσβέστες είναι οι άνθρωποι που πέφτουν στην φωτιά, είναι οι ήρωες μας. Εάν αυτούς τους ανθρώπους δεν τους στηρίξουμε, εάν η πολιτεία δεν πράξει τα αυτονόητα, στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένας, να σώσει κανέναν. Οι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους και όλες τους τις δυνάμεις, δεν πρέπει να αφήνονται με ούτε ψήγμα λιγότερης βοήθειας και στήριξης από αυτήν που χρειάζονται. Είναι υποχρέωση όλων μας. Είναι δέσμευσή μου ότι όλα όσα πληροφορήθηκα κατά την διάρκεια της συνάντησης με τους πυροσβέστες, θα τα φέρω στην Βουλή, ώστε να δοθούν οι δέουσες απαντήσεις από τους υπεύθυνους και δεν θα σταματήσουμε να δίνουμε την μάχη για την πραγματική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας

Νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, και σε δηλώσεις που έκανε, είπε μεταξύ άλλων:

«Είμαι για πολλοστή φορά εδώ για να υπερασπιστώ τους πολίτες της Αιγιαλείας που αγωνίστηκαν και έκλεισαν τον καρκινογόνο ΧΥΤΑ Αιγείρας και κατάφεραν να προστατεύσουν τη ζωή τους, την υγεία τους και τα παιδιά τους. Μιλάμε για έναν ΧΥΤΑ που έσπερνε τον καρκίνο και για μία περιοχή που δεινοπάθησε από καρκινογενέσεις με βαρέα μέταλλα που ανιχνεύονταν στα φύλλα της λεμονιάς και στους καρπούς της ελιάς, σύμφωνα με τις εκθέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για αυτή την υπόθεση έχει καταδικαστεί ο πρώην δήμαρχος Αιγιαλείας, ο κ. Παναγόπουλος, δυστυχώς όμως περισσεύουν οι μεθοδεύσεις για να εξαφανιστεί η καταδίκη του. Εδώ και πάρα πολύ ώρα προσπαθώ να ασκήσω τα καθήκοντά μου απέναντι σε δικαστές που προσπαθούν να διευκολύνουν έναν πρώην δήμαρχο που εμπλέκεται σε πολύ σοβαρές, αξιόποινες πράξεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος και διακύβευσης της δημόσιας υγείας των πολιτών».