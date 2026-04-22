Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από τις Δαφνές Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής (19/4), όταν ενημέρωσε τα παιδιά της με ένα σημείωμα ότι θα φύγει για λίγο και θα επιστρέψει, αλλά τελικά δεν… γύρισε ποτέ στο σπίτι της. Στο μεταξύ η υπόθεση περιπλέκεται περισσότερο μετά και τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της νεκρού. Πλέον οι αστυνομικοί συνδέουν την εξαφάνιση με τον θάνατο του 39χρονου.

Πλέον οι έρευνες κινούνται παράλληλα σε δύο βασικούς άξονες: αφενός να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα και αφετέρου να εντοπίσουν τη γυναίκα, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη της. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς εξετάζονται νέα στοιχεία, όπως δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο δίχως τέλος θρίλερ.

Το αυτοκίνητο της Ελευθερίας παραμένει άφαντο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μια μεγάλη ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων. Η επιχείρηση εντοπισμού από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην ορεινή και αγροτική ζώνη, με την ανησυχία να κορυφώνεται. Οι Αρχές παραμένουν εξαιρετικά συγκρατημένες, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα θρίλερ που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

Νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις γύρω από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Ο άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης σε ύψωμα πίσω από εξωκλήσι, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Το άψυχο σώμα του βρήκε ο αδελφός του, ενώ στο σημείο μετέβησαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Ο 40χρονος θεωρούνταν πρόσωπο-κλειδί για την πορεία της έρευνας. Το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για κατάθεση. Κατά την εξέτασή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες ο ίδιος απέδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ατύχημα με το μηχανάκι του την περασμένη Κυριακή. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα με τη 43χρονη, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες με πρωτοβουλία της ίδιας.

Οι μαρτυρίες, το GPS και το βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν φτάσει στις Αρχές, ο 40χρονος φερόταν να ζήλευε την 43χρονη, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι είχε τοποθετήσει ακόμη και GPS στο αυτοκίνητό της. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολογούνται από τους αστυνομικούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί επίσημο συμπέρασμα για τη σύνδεσή τους με την εξαφάνιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από την Κυριακή, στο οποίο καταγράφεται το αυτοκίνητο της 43χρονης να κινείται στην περιοχή ανάμεσα στις Αρχάνες και τον οικισμό Αθάνατοι Ηρακλείου. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη του οχήματος χάνονται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί της Κυριακής ο 40χρονος, σε κατάσταση υπερέντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί